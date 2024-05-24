Tokat\'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen bir ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda yapılan aramada 452 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.