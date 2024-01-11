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Tokat'ta Uyuşturucu ve Silah Ticareti Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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Tokat'ta Uyuşturucu ve Silah Ticareti Operasyonu: 1 Gözaltı

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde bir kişinin uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Zanlının evine düzenlenen operasyonda 91 sentetik uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü, 16 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 23 tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke ile 2 gram kenevir ele geçirildi. Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Tokat\'ta Uyuşturucu ve Silah Ticareti Operasyonu: 1 Gözaltı
11.01.2024 - 12:48,
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Tokat'ta jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde bir kişinin uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Zanlının evine düzenlenen operasyonda 91 sentetik uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü, 16 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 23 tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke ile 2 gram kenevir ele geçirildi.

Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tokat'ta Uyuşturucu ve Silah Ticareti Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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