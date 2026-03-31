Tokat\'ta Yeni Valilik Binası İnşaatı Sürüyor

Tokat Valisi Abdullah Köklü, yeni valilik binası inşaatını gezdi.

Yapımına bir süre önce başlanan yeni valilik binası inşaatını gezen Köklü, yetkililerden bilgi aldı. İnşaatı süren bina hakkında bilgi veren Köklü, gazetecilerle bir süre sohbet etti.

Köklü, valilik binası önüne gazetecilere yaptığı açıklamada, valilik binası inşaatının Tokat'a hayırlı olmasını diledi.

Valilik inşaatında çalışmaların aralıksız sürdüğünü anlatan Köklü, "Tokat Valiliğimizin inşaatındayız. Hep beraber gezdik. İnşallah temmuz ayının başı itibarıyla binamıza geçmek istiyoruz en geç. Hep beraber gezdik. Vatandaşımıza daha hizmet odaklı bir hizmet sunacağımız binamıza son sürat devam ediyor. Biraz yağışlardan dolayı, kış şartlarından dolayı bu sene bir miktar yavaşladı ama yağışlardan da memnunuz. Kuraklık olmayacak inşallah. İnşaatın bir ay geç mukavemet etmesi çok önemli değil. İnşallah temmuz ayından itibaren yeni hükümet konağımıza, yeni meydanımıza, yeni düzenlenmiş haliyle kavuşacağız." ifadelerini kullandı.

Valilik binasında hizmet verecek kurumlar hakkında bilgiler veren Köklü, şunları kaydetti:

"Eskiden daha evvel hani ben yoktum o zaman sizler daha iyi biliyorsunuz. Aynı kurumlarımız tekrar olacak. İlave olarak Sosyal Yardımlaşma Vakfımız gelecek. Belki inşallah bir de KOSGEB İl Müdürlüğünü almak istiyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Güzel bir vatandaşlık nüfusu ve vatandaşlık yeri arşiviyle beraber hem vatandaşlık hizmetlerinin hem nüfus hizmetlerinin verileceği vakıf hizmetlerinin iyi verileceği, tüm valilik yazı işleri birimlerinin, sivil toplum ve valinin ana birimlerinin olduğu, Sanayi Teknoloji Müdürlüğünün, Ticaret Müdürlüğünün olduğu güzel bir inşallah binamız olacak."

Vali Köklü, valilik binası önünde gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.