Tokat'ta Yeni Valilik Binası İnşaatı Sürüyor
Tokat'ta Yeni Valilik Binası İnşaatı Sürüyor

31.03.2026 18:46
Tokat Valisi Abdullah Köklü, yeni valilik binasını gezdi ve inşaat hakkında bilgi verdi.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, yeni valilik binası inşaatını gezdi.

Yapımına bir süre önce başlanan yeni valilik binası inşaatını gezen Köklü, yetkililerden bilgi aldı. İnşaatı süren bina hakkında bilgi veren Köklü, gazetecilerle bir süre sohbet etti.

Köklü, valilik binası önüne gazetecilere yaptığı açıklamada, valilik binası inşaatının Tokat'a hayırlı olmasını diledi.

Valilik inşaatında çalışmaların aralıksız sürdüğünü anlatan Köklü, "Tokat Valiliğimizin inşaatındayız. Hep beraber gezdik. İnşallah temmuz ayının başı itibarıyla binamıza geçmek istiyoruz en geç. Hep beraber gezdik. Vatandaşımıza daha hizmet odaklı bir hizmet sunacağımız binamıza son sürat devam ediyor. Biraz yağışlardan dolayı, kış şartlarından dolayı bu sene bir miktar yavaşladı ama yağışlardan da memnunuz. Kuraklık olmayacak inşallah. İnşaatın bir ay geç mukavemet etmesi çok önemli değil. İnşallah temmuz ayından itibaren yeni hükümet konağımıza, yeni meydanımıza, yeni düzenlenmiş haliyle kavuşacağız." ifadelerini kullandı.

Valilik binasında hizmet verecek kurumlar hakkında bilgiler veren Köklü, şunları kaydetti:

"Eskiden daha evvel hani ben yoktum o zaman sizler daha iyi biliyorsunuz. Aynı kurumlarımız tekrar olacak. İlave olarak Sosyal Yardımlaşma Vakfımız gelecek. Belki inşallah bir de KOSGEB İl Müdürlüğünü almak istiyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Güzel bir vatandaşlık nüfusu ve vatandaşlık yeri arşiviyle beraber hem vatandaşlık hizmetlerinin hem nüfus hizmetlerinin verileceği vakıf hizmetlerinin iyi verileceği, tüm valilik yazı işleri birimlerinin, sivil toplum ve valinin ana birimlerinin olduğu, Sanayi Teknoloji Müdürlüğünün, Ticaret Müdürlüğünün olduğu güzel bir inşallah binamız olacak."

Vali Köklü, valilik binası önünde gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Eskişehir’de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza Eskişehir'de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza
İstanbul’da skandal: Satışa hazır 306 kilo at eti ele geçirildi İstanbul'da skandal: Satışa hazır 306 kilo at eti ele geçirildi
Güney Sudan’da bir maden ocağına yapılan silahlı saldırıda en az 74 kişi öldü Güney Sudan'da bir maden ocağına yapılan silahlı saldırıda en az 74 kişi öldü
12 yıl boyunca adım adım izlenmiş İşte gizlice çekilen fotoğraflar 12 yıl boyunca adım adım izlenmiş! İşte gizlice çekilen fotoğraflar
Yüzünü gerdiren Kuşum Aydın’ın son hali ortaya çıktı Yüzünü gerdiren Kuşum Aydın'ın son hali ortaya çıktı
Mbappe görmesin Ester Exposito’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım Mbappe görmesin! Ester Exposito'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım

18:27
ABB konser davasında tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi
ABB konser davasında tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi
17:42
İran: Yarından itibaren misilleme olarak ABD’nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak
İran: Yarından itibaren misilleme olarak ABD'nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak
17:35
İsrail’den Beyrut’a şiddetli hava saldırısı
İsrail'den Beyrut'a şiddetli hava saldırısı
17:13
Sağanak sonrası İstanbul Boğazı’ndaki renk değişimi havadan görüntülendi
Sağanak sonrası İstanbul Boğazı'ndaki renk değişimi havadan görüntülendi
17:07
Özgür Özel’den “mutlak butlan“ çıkışı: Aha da teslim olursam ne olsun
Özgür Özel'den "mutlak butlan" çıkışı: Aha da teslim olursam ne olsun
16:08
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi Kulüpten açıklama var
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var
