Tokat'ta Yiyecek Arayan Ayı Görüntülendi

TOKAT'ta yiyecek ararken sürücülerin fark ettiği ayı, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Tokat'ın Reşadiye ilçesi ile Sivas'ın Doğanşar İlçesi arasında bulunan kırsal alanda yiyecek arayan ayı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yoldan geçen sürücüler, kornaya basıp ayının dikkatini çekmeye çalıştı. Bir süre gezinen ayı daha sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.

Haber: Fatih YILMAZ-/TOKAT,