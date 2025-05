Tokat'ta Ziynet Eşyası Hırsızlığı: 4 Şüpheli Yakalandı

TOKAT'ta girdikleri evden 800 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 3'ü kadın 4 şüpheli, Ankara ve Kayseri'de yakalandı, 2'si tutuklandı.

20 Mayıs'ta Perakende Mahallesi'ndeki bir eve giren 4 kişi, yaklaşık 800 bin TL değerinde ziynet eşyası çalarak kaçtı. İhbarla harekete geçen Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 3'ü kadın 4 şüphelinin Kayseri'den geldiğini belirledi. Şüphelilerden kadın S.E. ile erkek B.Y., Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde bir otomobil içerisinde çalınan ziynet eşyaları ile A.T. ve S.Ç. isimler kadınlar da Ankara'da yakalandı. Tokat'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.E. ile B.Y. tutuklanırken, A.T. ve S.Ç. yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,