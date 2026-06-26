Tokat'ta rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 11 yaşındaki çocuk, ileri tetkik ve tedavi için ambulans uçakla Ankara'daki hastaneye sevk edildi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde solunum destek cihazına bağlı 11 yaşındaki çocuğun ileri tetkik ve tedavi gerekliliğinden dolayı Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevkine karar verildi.
Ambulansla Tokat Havalimanı'na getirilen çocuk, buradan ekiplerce ambulans uçağa nakledildi.
Çocuk, daha sonra ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Tokat'tan Ankara'ya Ambulans Uçakla Sevk - Son Dakika
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