Tokat TSO Meclis Başkanı Yılar, kasada yaklaşık 50 milyon lira bırakacak

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Emin Yılar, 2022-2026 döneminde yapılan yatırımlar ile odanın mali durumu hakkında bilgi verdi.

Yılar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 yıllık görev süresinde odanın araç filosundaki iki aracın yenilendiğini, yeni hizmet binası için de önemli bir arsa yatırımı gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu kapsamda Tokat-Turhal kara yolu güzergahında 1580 metrekarelik arsa satın alındığını belirten Yılar, Tokat Belediyesi ile yapılan görüşmelerin ardından imar sorununun çözüldüğünü anlattı.

Arsanın yaklaşık 4 bin metrekarelik inşaat alanına sahip bir hizmet binası yapılabilecek duruma getirildiğini dile getiren Yılar, arsa yatırımı, araç alımı ve tazminat ödemelerine rağmen güçlü bir mali yapıya sahip olduklarını vurguladı.

Yılar, "Görev süremizi tamamlarken odamızın kasasında yaklaşık 50 milyon lira nakit para bırakarak görevimize veda edeceğiz." dedi.