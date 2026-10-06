Tokat Valiliği, Turhal Şeker Fabrikası\'ndaki 33 kişinin taburcu edildiğini açıkladı

Tokat Valiliği, Turhal Şeker Fabrikası'ndaki 33 kişinin taburcu edildiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat Valiliğine göre Turhal'daki şeker fabrikasında 5 Ekim'de karbonmonoksit zehirlenmesi yaşandı; etkilenen 49 kişiden 33'ü taburcu edildi. Turhal Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren 6, Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edilen 10 hastanın yarın taburcu edilmesi bekleniyor.
Tokat'ın Turhal ilçesindeki bir şeker fabrikasında karbonmonoksit gazından etkilenen 49 kişiden 33'ü taburcu edildi.
Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 5 Ekim Pazartesi günü Turhal Şeker Fabrikası'nda karbonmonoksit zehirlenmesi yaşandığı belirtildi.
Zehirlenme nedeniyle Turhal Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 39 hastadan 33'ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği aktarılan açıklamada, "Tedavileri devam eden 6 hastamızın genel sağlık durumları iyi olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Hastalarımızın yarın taburcu edilmeleri beklenmektedir. Sivas Numune Hastanesine sevk edilen ve tedavileri devam eden 10 hastamızın da yarın taburcu edilmeleri beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.
Tokat'ın Turhal ilçesindeki şeker fabrikasında dün karbonmonoksit gazından etkilenen 49 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alınmıştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?