Tokat Valiliği, Turhal Şeker Fabrikası\'ndaki 33 kişinin taburcu edildiğini açıkladı

Tokat'ın Turhal ilçesindeki bir şeker fabrikasında karbonmonoksit gazından etkilenen 49 kişiden 33'ü taburcu edildi.

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 5 Ekim Pazartesi günü Turhal Şeker Fabrikası'nda karbonmonoksit zehirlenmesi yaşandığı belirtildi.

Zehirlenme nedeniyle Turhal Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 39 hastadan 33'ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği aktarılan açıklamada, "Tedavileri devam eden 6 hastamızın genel sağlık durumları iyi olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Hastalarımızın yarın taburcu edilmeleri beklenmektedir. Sivas Numune Hastanesine sevk edilen ve tedavileri devam eden 10 hastamızın da yarın taburcu edilmeleri beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Tokat'ın Turhal ilçesindeki şeker fabrikasında dün karbonmonoksit gazından etkilenen 49 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alınmıştı.