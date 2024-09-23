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Tokatlılar hızlı trene bir durak daha yaklaştı

TOKAT - Yıldızeli Yüksek Hızlı Tren istasyonunun açılmasıyla Tokatlılar, hızlı trenle seyahate bir adım daha yaklaştıkları için büyük sevinç yaşadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun İstanbul-Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda yer alan Yıldızeli İstasyonu'nun açıldığı müjdesi Tokatlı vatandaşlar arasında büyük heyecan oluşturdu. Kent merkezine 59 kilometre mesafede yer alan bu yeni istasyon, Tokatlıların hızlı trenle seyahat etme hayalini bir adım daha yaklaştırdı. Yıldızeli İstasyonu'nun açılmasıyla birlikte Tokatlı vatandaşlar, Sivaslılardan daha fazla sevindiklerini dile getirdi. Tokat'a bir adım daha yaklaşan YHT hattı sayesinde vatandaşlar artık İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere daha hızlı ve konforlu bir şekilde ulaşabilecekler. Tokat halkı, ulaşımda sağlanacak bu avantajın hem sosyal hem de ekonomik anlamda büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirtirken, bu adımın kentin gelişimi açısından önemli bir dönüm noktası olacağını vurguladı.

"İnsanların Tokat'a ulaşımı kolaylaşacak"

Kentte turizmcilik işiyle uğraşan Sadullah Özen, Tokat'a ulaşımın kolaylaştığını söyleyerek, "Gerçekten geç kalınmış bir proje. Biz bu projeyi daha önceden sunmuştuk. Biraz gecikti ama sonuçta oldu. Biz turizmciler olarak Tokat'ımıza katkı sağlayacağız. Hem vatandaşların daha rahat ulaşım sağlaması için bence çok güzel olmuş. Hayırlı olsun diliyorum. Tokat'ımızın tarihi açısından insanların buraya daha kolay ulaşımı açısından çok güzel bir proje. Ben gerçekten buna emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"Tokat turizmini kara geçirecek"

Turizm işletmecisi Talip Furkan Gökçe, "Tokat turizmi için de çok ama çok kara geçen bir proje oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Bundan sonra Ankara'ya ve İstanbul'a gitmek hızlı trenle daha bir basitleşti" şeklinde konuştu.

"Tokatlıların bundan çok olumlu etkileneceğini düşünüyorum"

Harita mühendisi Zeki Mert Pekdemir ise "Öncelikle tüm Tokat'a hayırlı uğurlu olsun. Her ne kadar istasyon Yıldızeli'nde açılsa da Tokatlıların bundan çok olumlu etkileneceğini düşünüyorum. Tabi gönül isterdi ki bu hızlı tren hattı Tokat'tan geçsin. Ama siyasi partilerimiz, milletvekillerimiz ve belediyemizin destekleriyle inşallah o günleri de göreceğiz diye umut ediyorum" dedi.