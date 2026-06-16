Kayınpederini darbederek öldüren gelin tutuklandı

Tokat'ın Artova ilçesinde kayınpederini darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan gelin tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Azerbaycan uyruklu K.V'nin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay, ilçeye bağlı Ağmusa köyünde meydana geldi. İddiaya göre, K.V. ile 88 yaşındaki kayınpederi Mustafa Cici arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.V'nin kayınpederini darbederek yere düşürdüğü öne sürüldü. Ağır yaralanan Mustafa Cici, ambulansla kaldırıldığı Artova İlçe Entegre Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden Mustafa Cici'nin cenazesi, işlemlerinin ardından ilçede toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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