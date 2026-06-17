Dünyanın konuştuğu kaleci rotayı kadınlara çevirdi - Son Dakika
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Dünyanın konuştuğu kaleci rotayı kadınlara çevirdi

Dünyanın konuştuğu kaleci rotayı kadınlara çevirdi
17.06.2026 08:34
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İspanya karşısındaki performansıyla Dünya Kupası'nın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha'nın takipçi sayısı kısa sürede 11,5 milyona ulaştı. Milyonlarca yeni takipçi kazanan tecrübeli file bekçisinin, son günlerde 2 binden fazla yeni hesabı, özellikle de çok sayıda kadın kullanıcıyı takibe başlaması dikkat çekti.

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda İspanya ile golsüz berabere kalan Yeşil Burun Adaları'nın en dikkat çeken ismi kaleci Vozinha olmuştu. 40 yaşındaki file bekçisi, yaptığı 7 kritik kurtarışla takımına tarihi bir puan kazandırmış ve maçın oyuncusu seçilmişti. Karşılaşmanın ardından dünya futbol kamuoyunun ilgisi bir anda deneyimli kaleciye yöneldi.

Dünyanın konuştuğu kaleci rotayı kadınlara çevirdi

TAKİPÇİ SAYISI PATLADI

Maç öncesinde yaklaşık 100 bin takipçiye sahip olan Vozinha'nın sosyal medya hesabı kısa sürede büyük bir büyüme yaşadı. İspanya karşılaşmasının ardından milyonlarca yeni takipçi kazanan Yeşil Burun Adaları'nın kaptan kalecisi, kısa süre içerisinde 11,5 milyon takipçi barajını aştı. Bu yükseliş, Dünya Kupası'nın şimdiye kadarki en dikkat çekici sosyal medya hikâyelerinden biri olarak gösterildi.

Dünyanın konuştuğu kaleci rotayı kadınlara çevirdi

DİKKAT ÇEKEN TAKİP HAMLESİ

Takipçi sayısındaki hızlı artışın ardından Vozinha'nın sosyal medya hesabındaki başka bir detay da gözlerden kaçmadı. Tecrübeli kalecinin kısa süre içerisinde 2 binden fazla yeni hesabı takip etmeye başladığı görüldü. Özellikle çok sayıda kadın kullanıcıyı takibe alması futbolseverlerin dikkatini çekti.

Dünyanın konuştuğu kaleci rotayı kadınlara çevirdi

SAHADAN SOSYAL MEDYAYA

İspanya karşısındaki performansıyla dünya çapında tanınan bir isme dönüşen Vozinha, yalnızca sahadaki kurtarışlarıyla değil sosyal medya hesabındaki hareketleriyle de konuşulmaya başladı. Yeşil Burun Adaları'nın deneyimli file bekçisi, Dünya Kupası'nın en dikkat çeken figürlerinden biri olmayı sürdürüyor.

TARİHİ BAŞARIYA İMZA ATMIŞTI

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeşil Burun Adaları, turnuvanın favorilerinden İspanya'dan aldığı puanla büyük ses getirmişti. Bu tarihi sonucun mimarı olarak gösterilen Vozinha ise hem performansı hem de yaşadığı duygusal anlarla Dünya Kupası'nın simge isimlerinden biri haline geldi.

Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünyanın konuştuğu kaleci rotayı kadınlara çevirdi - Son Dakika

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