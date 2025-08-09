Tokayev'den Barış Deklarasyonuna Değerlendirme

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ABD'de Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ortak deklarasyonu, "tarihi öneme sahip başarı" olarak değerlendirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Ruslan Jeldibay, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Tokayev'in, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ortak deklarasyona ilişkin değerlendirmesini paylaştı.

Jeldibay, "Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Washington'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasını tarihi öneme sahip bir başarı olarak değerlendirdi." ifadesini kullandı.

Ortak deklarasyonla iki ülke arasında uzun süredir devam eden askeri çatışmaya son verildiği, kalıcı barış temelinde diplomatik ilişkilerin kurulmasının ve aralarındaki işbirliğinin geliştirilmesinin önünün açıldığını kaydeden Jeldibay, şunları belirtti:

"Cumhurbaşkanı'na göre, Azerbaycan ile Ermenistan arasında benzersiz bir anlaşmanın imzalanması, ABD Başkanı Donald Trump'ın Azerbaycan ve Ermenistan liderlerini siyasi irade ve stratejik öngörülerini tam olarak ortaya koymaya ikna etmeyi başaran enerjik ve etkili bir arabuluculuk misyonu sayesinde mümkün oldu."

Jeldibay, Cumhurbaşkanı Tokayev'in Kazakistan'ın Almatı şehrini barış anlaşmasının temel parametreleri üzerinde dışişleri bakanları düzeyinde müzakerelerin yapılacağı bir yer olarak önermesiyle Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın sağlanmasına katkıda bulunduğunu belirttiğini aktardı.