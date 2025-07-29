Tokayev, Türkiye\'nin Savunma Teknolojilerini Övdü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) tanıtılan Türk savunma sanayisinde kullanılan teknolojilere ilişkin, "Çağdaş hem de son model teknolojilerinize, uluslararası uzmanlar tarafından yüksek değer verildi. Enformasyon teknolojileri geliştirmek, ekonominin farklı alanlarında çağdaş dijital olanakları kullanmak günümüzün talebidir." dedi.

Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin savunma alanında büyük başarılara sahip olduğunu belirten Tokayev, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı.

Tokayev, IDEF 2025 kapsamında Türkiye'nin askeri sanayi alanındaki yüksek başarılarının genişçe sergilendiğini ifade ederek, "Çağdaş hem de son model teknolojilerinize, uluslararası uzmanlar tarafından yüksek değer verildi. Enformasyon teknolojileri geliştirmek, ekonominin farklı alanlarında çağdaş dijital olanakları kullanmak günümüzün talebidir. Bundan dolayı bilgi teknolojilerini beraber geliştirme meselesine özel önem verdik." dedi.

Ülkesinin bilgi teknolojisi alanında başarılara sahip olduğunu ve çok fazla çalışma yapıldığını söyleyen Tokayev, "Bu inisiyatifler yapay zeka teknolojisini geliştirmeye etki edecektir." şeklinde konuştu.

Tokayev, Kazakistan ile Türkiye'nin bilgi teknolojisi alanındaki stratejik partnerliğini genişletmek için büyük imkanlar olduğuna da işaret etti.

(Sürecek)