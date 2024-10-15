Tokayev ve Haçaturyan\'dan İşbirliği Vurgusu

Güncel

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi temaslarda bulunmak üzere Astana'ya gelen Ermenistan Cumhurbaşkanı Vaagn Haçaturyan ile görüştü.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da, Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan için resmi karşılama töreni düzenlendi.

Tören sonrası Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Haçaturyan ile bir araya geldi.

Görüşmede, taraflar, ticari ve ekonomik, ulaştırma ve lojistik, tarım, maliye, dijitalleşme, kültürel ve beşeri alanlarda etkileşimi güçlendirmeye yönelik konuları ele aldı.

Tokayev, Kazak-Ermeni işbirliğini niteliksel olarak yeni bir düzeye taşımak istediklerini belirtti.

İkili ilişkilerde sağlam bir temel oluşturan yüksek düzeyli görüşmelere büyük önem verdiklerini kaydeden Tokayev, "Kazakistan için Ermenistan güvenilir ve kendini kanıtlamış yakın bir ortaktır. İkili ilişkilerin her alanda dinamik ve ilerici bir şekilde gelişmesini memnuniyetle belirtmek istiyorum." dedi.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan da Kazakistan ile karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik kararlılıklarını teyit etti.

Burada olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Haçaturyan, "Kazakistan bizim için güvenilir ve dost canlısı bir ortaktır. Başarılı bir şekilde gelişen ekonomik ilişkilerimizi vurgulamak istiyorum. Dostluğumuzun, ilişkilerimizin uzun ömürlü olacağına eminim çünkü bunların tarihi kökleri var." diye konuştu.

Gündemdeki bölgesel ve uluslararası konular hakkında da görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Tokayev, Kazak tarafının Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşması yapılmasına ilişkin müzakereler için Almatı platformunu sağlamaya devam etmeye hazır olduklarını bildirdi.