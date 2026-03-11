Tokel, Nahçıvan\'ı Ziyaret Etti

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokel, Nahçıvan'daki Azerbaycan ordusu birliklerinin karargahını ziyaret etti.

Tokel, Nahçıvan'daki Azerbaycan ordusu birliklerinin komutanı Tümgeneral Kenan Seyidov ile bir araya geldi.

Orgeneral Tokel'e Nahçıvan'daki Azerbaycan ordusu birliklerinin kuruluş tarihi, faaliyetleri, gerçekleştirilen reformlar ve hedefler hakkında brifing verildi.

Tokel, burada yaptığı konuşmada, bölgede istikrarın güçlendirilmesi ve güvenliğin tam olarak sağlanması amacıyla Türkiye'nin daima Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, Şuşa Beyannamesi'nin hükümlerine uygun olarak Azerbaycan'a her türlü askeri yardımı göstermeye hazır olduğunu belirten Tokel, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ve askeri ortaklık açısından sağlam temele sahip olduğunu kaydetti.

Temaslar kapsamında ortak askeri tatbikatların planlanmasına ve karşılıklı tecrübe paylaşımının yapılmasına ilişkin konular ele alındı.