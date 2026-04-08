TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi: Fiyatlar ve Ödeme Planı Açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Yüzyılın Konut Projesi' ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımını hayata geçiriyor. Proje kapsamında 500 bin sosyal konut inşa edilecek ve dar gelirli vatandaşlara yüzde 10 peşinat ile 240 aya kadar vade seçeneği sunulacak. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gazilere yüzde 5, engelli vatandaşlara yüzde 5, emeklilere yüzde 20, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, gençlere (18-30 yaş) yüzde 20 kontenjan ayrılacak.

Ödemeler yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile gerçekleştirilecek, taksitler 6 ayda bir memur maaş artışı oranında güncellenecek. Başvuru şartları arasında 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olmak, eş ve çocuklar dahil tapu bulunmamak, hane halkı aylık net gelirinin İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için 127 bin TL olması yer alıyor. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri gelir şartından muaf tutulacak. Başvuru yapılacak yerlerde en az 1 yıl ikamet şartı aranacak, emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı uygulanacak.

Konut fiyatları belirlendi: İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1 konutlar 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1 konutlar 2 milyon 650 bin TL. İstanbul'da ise 55 metrekarelik 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1 konutlar 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1 konutlar 2 milyon 950 bin TL. Tüm konutlarda yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkanı sunuluyor, aylık taksitler 6 bin 750 TL ile 11 bin 63 TL arasında değişiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutun 81 ile dağılımını harita ile gösterdi ve İstanbul'da 100 bin konut, Ankara'da 30 bin 823 konut yapılacağını açıkladı. Proje, 86 milyon nüfusa göre ihtiyaçlar değerlendirilerek planlandı.