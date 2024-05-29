TOKİ, Yarım Kalan Millet Bahçesi Projelerini Durdurdu - Son Dakika
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TOKİ, Yarım Kalan Millet Bahçesi Projelerini Durdurdu

TOKİ, Yarım Kalan Millet Bahçesi Projelerini Durdurdu

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, kamuda tasarruf genelgesi kapsamında 30 ildeki 5 milyar 228 milyon lira ihale bedeli olan 39 millet bahçesi projesinin tamamlanma oranı yüzde 75'in altında kaldığı için TOKİ tarafından durdurulduğunu açıkladı. Akay, projelerin tamamlanması ve kaynak israfının engellenmesi çağrısında bulundu.

29.05.2024 14:25
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(ANKARA)- CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, kamuda tasarruf genelgesi kapsamında 30 ildeki 5 milyar 228 milyon lira ihale bedeli olan 39 millet bahçesi projesinin tamamlanma oranı yüzde 75'in altında kaldığı için TOKİ tarafından durdurulduğunu açıkladı. Akay, "Bu şekilde bir tasarruf olmaz. Yarım kalan millet bahçesi projelerini bir an önce tamamlayın, bitirin. Kaynakların israfını engelleyin" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, yaptığı açıklamada, kamuda tasarruf genelgesi kapsamında millet bahçesi projelerinin durdurulduğunu bildirdi.

Kamuda tasarruf genelgesi yayınlandıktan sonra TOKİ'nin müteahhitlere yazı göndererek, tamamlanma oranı yüzde 75'in altında olan millet bahçesi projelerinin inşaatlerinin durdurulmasını istediğini aktaran Akay, "Araştırdık, 30 ilde 39 adet millet bahçesi projesi ihaleye çıkmış ve bu projeler TOKİ tarafından gelen yazıyla durdurulmuş. Tam buralara 5 milyar 228 milyonluk bir ihale bedeliyle çıkılmış. Yani milletin parası heba edilmiş, çarçur edilmiş. Burada birtakım inşaat faaliyetlerine başlanmış, fakat şimdi bu projeyi yarıda bırakıyorsun ve buradaki paraları, kaynakları israf ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Tasarruf tedbirlerinden ilk nasibini millet bahçeleri almış"

Cumhurbaşkanı'nın 2018 yılındaki seçimden hemen önce "Millet bahçeleri inşa edeceğiz Türkiye'nin dört bir tarafında. Halkımız çoluğuyla çocuğuyla gidecek, burada vakit geçirecek, tabiri caizse sallanacak, yuvarlanacak" açıklaması yaptığını söyleyen Akay, "Görüyoruz ki tasarruf tedbirlerinden ilk nasibini millet bahçeleri almış. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Kaynaklar bu şekilde israf edilemez, milletin parası böyle çöpe atılmaz." dedi.

"Tasarruf edilecek bir sürü konu var..."

Tasarruf edilecek başka pek çok konu olduğunu belirten Akay, şöyle konuştu:

"Kar garantili KÖİ projeleri var. 2024 yılında buraya 162 milyar harcayacaksınız, buradan tasarruf edin. Bütçeden kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transfer kalemleri var, derneklere, vakıflara giden. Sadece 2024 yılında buraya 8 milyar dolar para harcanacak, buradan tasarruf edin. Kesilen vergi cezaları var, idari para cezaları var. 2023 yılı için tam tamına 530 milyarlık tahakkuk eden vergi cezası ve idari para cezası var. Bunlardan sadece 60 milyarı tahsil edilmiş 470 milyarı tahsil edilmemiş, bu tahsilat yapın.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yakın bir zamanda 15 katlı bir bina kiraladı. Ayda 1 milyonun üzerinde buraya kira ödüyor. Bir de buranın tefrişatını yapıyorsunuz, buradan tasarruf edin. Bu şekilde bir tasarruf olmaz. Yarım kalan millet bahçesi projelerini bir an önce tamamlayın, bitirin. Kaynakların israfını engelleyin."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TOKİ, Yarım Kalan Millet Bahçesi Projelerini Durdurdu - Son Dakika

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