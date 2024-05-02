Tokyo'da Tsukiji Balık Hali Bölgesi İçin Yeni Proje Lansmanı Yapıldı - Son Dakika
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Tokyo'da Tsukiji Balık Hali Bölgesi İçin Yeni Proje Lansmanı Yapıldı

Tokyo\'da Tsukiji Balık Hali Bölgesi İçin Yeni Proje Lansmanı Yapıldı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yer alan tarihi Tsukiji Balık Hali bölgesi, içerisinde stadyumun da bulunduğu yeni proje inşası için 900 milyar yen harcanacak. Tokyo'daki 80 yılı aşkın hizmet süresi sonrası eskiyen altyapısı nedeniyle 2018'de Toyosu'ya taşınan Tsukiji Balık Hali bölgesi yeniden imar edilecek. Proje kapsamında ticaret, sanat ve spor gibi çok amaçlı kullanımın teşvik edilmesi hedefleniyor. Lansmanı yapılan projede 2033'te tamamlanacak 50 bin seyirci kapasiteli stadyumun yanı sıra otel, ofisler ve otonom araçların entegrasyonu için bir ulaşım merkezi de yer alacak.

02.05.2024 10:41
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da yer alan tarihi "Tsukiji Balık Hali" bölgesinde, içerisinde stadyumun da bulunduğu yeni proje inşası için 900 milyar yen (5,7 milyar dolar) harcanacak.

Tokyo'daki 80 yılı aşkın hizmet süresi sonrası eskiyen altyapısı nedeniyle 2018'de Toyosu'ya taşınan "Tsukiji Balık Hali" bölgesi yeniden imar edilecek.

Bir dönem dünyanın en büyük toptan deniz mahsulü satış pazarları arasında yer alan ve Japan Railway (JR) Tokyo İstasyonu'na 2 kilometre mesafede bulunan tarihi Tsukiji bölgesi, Sumida nehri ile lüks Ginza bölgesi arasında konumlanıyor.

Tsukiji arazisi üzerinde 1935'ten beri hizmet veren ve 2018 yılında Toyosu bölgesine taşınan balık hali bölgesinde ticaret, sanat ve spor gibi çok amaçlı kullanımın teşvik edilmesi hedefiyle yeni proje inşa edilecek.

Gayrimenkul firması Mitsui Fudosan dahil 11 kuruluşun yer aldığı konsorsiyum tarafından hayata geçirilecek "bölgenin yeniden kalkındırılması ve yeni yüz kazandırılması" projesinin lansmanı yapıldı.

"Tokyo'ya açılan kapı" şeklinde nitelendirilen ve "Bir Park, Bir Semt" mottosuyla tasarlanan projeye göre bölge uluslararası cazibe merkezi haline getirilecek.

Koltuk ve zeminin hareket ettirilerek spor, sanat ve ticari fuar etkinliklerinin düzenlenebileceği 50 bin seyirci kapasiteli stadyumun inşası 2033'te tamamlanacak. Otel ve ofislerin yer alacağı çok sayıda yüksek bina inşaatını kapsayan projede otonom araçların entegrasyonu için bir ulaşım merkezi de olacak.

Ön açılışının Mart 2030'a kadar yapılması planlanan projenin 2032 yılı içerisinde tam kapsamlı hizmet vermeye başlaması bekleniyor. Konsorsiyumda farklı sektörlerden Kajima, Taisei, Shimizu, Nikken Sekkei, Asahi Shimbun ve Yomiuri Shimbun firmaları yer alıyor.

"Tokyo'nun 'uluslararası rekabet gücünün artırılması' hedefleniyor"

Mitsui Fudosan Başkanı Ueda Takaşi, lansman toplantısında yaptığı açıklamada, sporun cazibesi ve Japonya'nın ünlü mutfağı gibi unsurlara değer vererek kentsel gelişimi teşvik edeceklerini söyledi.

Ueda, yeniden imar projesine 900 milyar yen (5,7 milyar dolar) harcanacağını belirterek, bu projeyle başkent Tokyo'nun "uluslararası rekabet gücünün artırılmasının" hedeflendiğini bildirdi.

Toyota Grubunun gayrimenkul firmalarından Toyota Fudosan Co. Başkanı Yamamura Tomohide de proje katılımcısı olarak "kentsel gelişimi mobiliteyle birleştirmede" rol almak istediklerini anlattı.

Kaynak: AA

Japonya, Tokyo, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokyo'da Tsukiji Balık Hali Bölgesi İçin Yeni Proje Lansmanı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokyo'da Tsukiji Balık Hali Bölgesi İçin Yeni Proje Lansmanı Yapıldı - Son Dakika
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