Tokyo'da Üçlü İşbirliği Forumu

TOKYO, 2 Temmuz (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da 2025 Üçlü İşbirliği Forumu çerçevesinde düzenlenen alt oturumuna iştirak eden katılımcılar, 1 Temmuz 2025.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da salı günü düzenlenen 2025 Üçlü İşbirliği Forumu; Çin, Japonya ve Güney Kore arasındaki işbirliğini güçlendirmenin yollarını tartışmak üzere 200'den fazla kişiyi bizzat ve yüzlerce çevrimiçi katılımcıyı bir araya getirdi. (Fotoğraf: Üçlü İşbirliği Sekretaryası/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)