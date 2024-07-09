Tokyo'da Yüksek Sıcaklık Nedeniyle 6 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tokyo'da Yüksek Sıcaklık Nedeniyle 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Tokyo'da yüksek hava sıcaklığına bağlı olarak hafta sonundan bu yana 6 kişi sıcak çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yaşlı olan ölenlerin evlerinde klima bulunmadığı belirlendi. Ayrıca son bir günde 18 ile 93 yaş arasında 94 kişi sıcak çarpması semptomlarıyla hastaneye kaldırıldı. Valilik, halka dış mekan egzersizlerinden kaçınmaları ve klima kullanmalarını tavsiye ediyor.

09.07.2024 16:39
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da yüksek hava sıcaklığı nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tokyo Metropol Valiliğine bağlı Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu, yüksek hava sıcaklığına bağlı can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, hafta sonundan bu yana başkent metropolünde sıcak çarpmasından 6 kişi yaşamını yitirdi.

Yapılan incelemelerde ölenlerin 80 ila 90'lı yaşlarda olduğu ve yaşadığı evlerde klimanın bulunmadığı tespit edildi.

Tokyo İtfaiye Teşkilatı, son bir günde yaşları 18 ile 93 arasında değişen 94 kişinin çeşitli seviyedeki sıcak çarpması semptomlarıyla hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Valilik, son günlerde birçok bölgeye yönelik yayımladığı uyarılarda, halka dış mekan egzersizlerinden kaçınmaları ve klima kullanmalarını tavsiye ediyor.

Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu, haziran ayı içinde sıcak çarpmasından 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Tokyo'nun güneyindeki Şizuoka hafta sonu, bu yıl hava sıcaklığının ülke içinde 40 dereceyi aştığı ilk bölge olmuştu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tokyo'da Yüksek Sıcaklık Nedeniyle 6 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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