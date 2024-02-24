Tokyo'daki Hello Kitty Tema Parkı Tehdit Nedeniyle Kapatıldı - Son Dakika
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Tokyo'daki Hello Kitty Tema Parkı Tehdit Nedeniyle Kapatıldı

Tokyo\'daki Hello Kitty Tema Parkı Tehdit Nedeniyle Kapatıldı

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Sanrio Puroland tema parkı, terör tehdidi şeklinde bir uyarı alması üzerine geçici olarak kapatıldı. Park yönetimi, tehlikeli bir nesnenin yerleştirildiği yönünde bir e-posta aldıklarını bildirdi. Emniyet güçleri tarafından yapılan aramada şüpheli bir nesne bulunmadı. Olayın kaynağı araştırılıyor.

24.02.2024 11:03  Güncelleme: 11:07
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Japonya'nın başkenti Tokyo'daki "Hello Kitty" karakterli tema park, "terör tehdidi" şeklinde tanımlanan uyarı almasının ardından geçici olarak kapatıldı.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, başkentin batısında bulunan Tama bölgesindeki "Sanrio Puroland" tema park yönetimi, "tehlikeli" başlıklı e-posta aldı.

"Terör tehdidi" şeklinde tanımlanan e-postada, tema park sahasına "tehlikeli nesnenin yerleştirildiği" uyarısı yapıldı.

Söz konusu e-posta, park yönetimince, emniyet güçlerine ihbar edildi. İhbarda, "terör tehdidinden" şüphelenildiği aktarıldı.

Sanrio Puroland'ın internet sitesinde "Müşterilerin, oyuncuların ve sahadaki personelin güvenliğini tam olarak sağlayamadığımız için geçici olarak kapalıyız." ifadesi kullanıldı.

Bölgeye sevk edilen polislerin tema parkta yaptığı aramada, şüpheli bir nesne saptanmadığı açıklandı.

Devlet televizyonu NHK'ye göre, emniyet güçleri, "tehlikeli nesne" uyarısı yapılan e-postanın kaynağını araştırıyor.

Hem çocuk hem yetişkinlere yönelik "Hello Kitty" dahil Sanrio marka birçok çizgi dizi karakterinin yer aldığı iç mekan tema parkı, Aralık 1990'da hizmete açılmıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tokyo'daki Hello Kitty Tema Parkı Tehdit Nedeniyle Kapatıldı - Son Dakika
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