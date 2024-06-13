Tokyo Valisi Koike Yuriko, Temmuz Seçimleri İçin Aday Oldu

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da 2016 ve 2020 valilik seçimlerini kazanan Vali Koike Yuriko, temmuzdaki seçimler için aday oldu.

Tokyo Metropol Valilik Meclisinde olağan oturumun son gününde Vali Koike, temmuzdaki seçimlerde yeniden aday olacağını söyledi.

Koike, yaşlanan toplum, düşen doğum oranı, doğal afetlere hazırlık ve dijitalleşme gibi alanlarda "başkentin ele alması gereken" birçok konu olduğunu kaydetti.

Japonya'nın söz konusu alanlarda diğer ülkelerin çok gerisinde kaldığını belirten Koike, "Tokyo'nun daha da gelişmesi için elimden geleni yapacağım" dedi.

Seçimlere bağımsız olarak girmeyi planladığını kaydeden Koike, kampanya takvimini yakın zamanda açıklayacağını söyledi.

İktidardaki LDP Koike'yi destekliyor

Başbakan Kişida Fumio liderliğinde iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Tokyo bürosu, 71 yaşındaki Koike'yi destekleyeceğini bildirdi.

LDP hükümetlerinde 2003-06'da Çevre Bakanlığı ve 2007'de Savunma Bakanlığını üstlenen Koike, 2016'da Tokyo'nun "ilk kadın valisi" olmuştu.

"Bağımsız" olarak tanınan Koike, Temmuz 2016'daki seçimlerde yüzde 44,4 oy, Temmuz 2020'deki seçimlerde yüzde 59,7 oyla galip gelmişti.

En büyük rakip CDP destekli "kadın aday" Renho

Koike'nin karşısına, "kadın aday" olarak çıkarılan ana muhalefet Anayasal Demokrat Parti (CDP) üyesi Renho Saitou en büyük rakip olarak gösteriliyor.

Renho, açıklamasında, "insanların parti çizgilerinin ötesine geçecek desteği bulabilmek" amacıyla CDP'den ayrılacağını kamuoyuna bildirmişti.

7 Temmuz'daki seçimlerde 40'ı aşkın aday arasında Öz Savunma Kuvvetleri Komutanı Tamogami Toşio ve televizyoncu Şimizu Kuniaki de öne çıkıyor.