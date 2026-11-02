Toledo'nun Urda ilçesinde tren kazasında ölen 69 kişiden 66'sının kimliği belirlendi

İspanya'nın Toledo kenti yakınlarında 28 Ekim'de iki hızlı yolcu treninin çarpıştığı kazada ölen 69 kişiden 66'sının kimlikleri tespit edildi.

Toledo ve Ciudad Real Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsünün yürüttüğü kimlik tespit çalışmalarına ilişkin basın açıklamasında, Toledo'nun Urda ilçesinde iki hızlı trenin çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerden kimlikleri belirlenenlerin cenazelerinin ailelerine teslim edildiği açıklandı.

Kimlik tespiti yapılan 66 kişiden 54'ünün İspanyol, 12'sinin ise yabancı uyruklu olduğu bildirildi.

Kazada hayatını kaybeden yabancılar arasında 4 Amerikalı, 1 Arjantinli, 1 Kanadalı, 1 Çek, 1 Fransız, 1 Japon, 1 Meksikalı, 1 Portekizli ve 1 Tunuslu olduğu kaydedildi.

Kazada yaralananlardan 31 kişi halen hastanede tedavi görürken, bunlardan 13'ü yoğun bakımda bulunuyor.

Bu arada azınlık sol koalisyon hükümeti yarın yapacağı haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında, Urda'daki tren kazasından etkilenenlere yardım sağlamak amacıyla bir kraliyet kararnamesi çıkaracak.

Muhalefetin istifasını talep ettiği Ulaştırma Bakanı Oscar Puente Santiago da kaza sonrası yürütülen soruşturmalarla ilgili bilgi vermek için Meclis Genel Kurulu'nda konuşacak.

Toledo yakınlarındaki Urda ve Los Yebenes mevkileri arasında 28 Ekim'de sabah saatlerinde meydana gelen, toplam 544 yolcunun bulunduğu iki hızlı trenin çarpıştığı kazada 69 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Urda istasyonundaki LZB güvenlik sistemindeki bir arızadan dolayı bölgedeki 63 kilometrelik bir alanda trenler otomatik olarak durdurulmuş, sistemi Madrid'deki ana kontrol merkezi devralmıştı.

Kontrol sistemi, kırmızı ışığa rağmen Renfe AVE şirketine ait hızlı yolcu trenine yol vermiş ve bu tren aynı hatta bekleyen Iryo şirketine bağlı diğer bir hızlı trene saatte yaklaşık 200 kilometre hızla arkadan çarpmıştı.

İnsan hatasının öne çıktığı tren kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

İspanya'da bu yıl içinde meydana gelen iki büyük hızlı tren kazası, ülkedeki demir yolu sistemini tartışmaya açtı.