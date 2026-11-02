Toledo'nun Urda ilçesinde tren kazasında ölen 69 kişiden 66'sının kimliği belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Toledo'nun Urda ilçesinde tren kazasında ölen 69 kişiden 66'sının kimliği belirlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toledo yakınlarındaki Urda'da 28 Ekim'de iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölen 69 kişiden 66'sının kimliği belirlendi, cenazeleri ailelerine teslim edildi. Kimliği belirlenen 66 kişiden 54'ü İspanyol, 12'si yabancı; hastanede tedavi gören 31 yaralıdan 13'ü yoğun bakımda.

İspanya'nın Toledo kenti yakınlarında 28 Ekim'de iki hızlı yolcu treninin çarpıştığı kazada ölen 69 kişiden 66'sının kimlikleri tespit edildi.

Toledo ve Ciudad Real Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsünün yürüttüğü kimlik tespit çalışmalarına ilişkin basın açıklamasında, Toledo'nun Urda ilçesinde iki hızlı trenin çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerden kimlikleri belirlenenlerin cenazelerinin ailelerine teslim edildiği açıklandı.

Kimlik tespiti yapılan 66 kişiden 54'ünün İspanyol, 12'sinin ise yabancı uyruklu olduğu bildirildi.

Kazada hayatını kaybeden yabancılar arasında 4 Amerikalı, 1 Arjantinli, 1 Kanadalı, 1 Çek, 1 Fransız, 1 Japon, 1 Meksikalı, 1 Portekizli ve 1 Tunuslu olduğu kaydedildi.

Kazada yaralananlardan 31 kişi halen hastanede tedavi görürken, bunlardan 13'ü yoğun bakımda bulunuyor.

Bu arada azınlık sol koalisyon hükümeti yarın yapacağı haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında, Urda'daki tren kazasından etkilenenlere yardım sağlamak amacıyla bir kraliyet kararnamesi çıkaracak.

Muhalefetin istifasını talep ettiği Ulaştırma Bakanı Oscar Puente Santiago da kaza sonrası yürütülen soruşturmalarla ilgili bilgi vermek için Meclis Genel Kurulu'nda konuşacak.

Toledo yakınlarındaki Urda ve Los Yebenes mevkileri arasında 28 Ekim'de sabah saatlerinde meydana gelen, toplam 544 yolcunun bulunduğu iki hızlı trenin çarpıştığı kazada 69 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Urda istasyonundaki LZB güvenlik sistemindeki bir arızadan dolayı bölgedeki 63 kilometrelik bir alanda trenler otomatik olarak durdurulmuş, sistemi Madrid'deki ana kontrol merkezi devralmıştı.

Kontrol sistemi, kırmızı ışığa rağmen Renfe AVE şirketine ait hızlı yolcu trenine yol vermiş ve bu tren aynı hatta bekleyen Iryo şirketine bağlı diğer bir hızlı trene saatte yaklaşık 200 kilometre hızla arkadan çarpmıştı.

İnsan hatasının öne çıktığı tren kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

İspanya'da bu yıl içinde meydana gelen iki büyük hızlı tren kazası, ülkedeki demir yolu sistemini tartışmaya açtı.

Kaynak: AA
Tren KazasıGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçak kalktı geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Uçak kalktı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
Karısı da oradaydı Yarı çıplak sunucunun evli adama yaptığına bakın Karısı da oradaydı! Yarı çıplak sunucunun evli adama yaptığına bakın
Midyeci Ahmet’e tepki yağıyor Midyeci Ahmet'e tepki yağıyor
Fenerbahçe’ye Liverpool maçı öncesi kötü haber Fenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi kötü haber
Sen neymişsin be Conceiçao Kupa sayısı ağızları açık bıraktı Sen neymişsin be Conceiçao! Kupa sayısı ağızları açık bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:45
Minik taraftar maça gittiğine pişman oldu ama sonrasını ömür boyu unutamayacak
Minik taraftar maça gittiğine pişman oldu ama sonrasını ömür boyu unutamayacak
10:42
Fenerbahçe’de inanılmaz döngü İsmail Kartal gidiyor, onlar geliyor
Fenerbahçe'de inanılmaz döngü! İsmail Kartal gidiyor, onlar geliyor
10:41
DEM Parti’den kritik karar İBB el değiştirebilir
DEM Parti'den kritik karar! İBB el değiştirebilir
10:35
Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der
Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der
10:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
10:33
Sen neymişsin be Conceiçao Kupa sayısı ağızları açık bıraktı
Sen neymişsin be Conceiçao! Kupa sayısı ağızları açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 12:13:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Toledo'nun Urda ilçesinde tren kazasında ölen 69 kişiden 66'sının kimliği belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android