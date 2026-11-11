Tomsk Üniversitesi Hindistan'a İHA teknolojisi transferinde anlaşmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Tomsk Üniversitesi Hindistan'a İHA teknolojisi transferinde anlaşmaya hazırlanıyor

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Tomsk Devlet Üniversitesi ve bölgedeki İHA merkezi, Hindistan'a İHA üretim teknolojisi transferi ve fabrika kurulması için anlaşmaya hazırlanıyor. Rektör Galajinskiy, Rus tarafının tüm teknolojik çözümleri devredeceğini ve satışlardan telif geliri elde edeceğini belirtti.

Rusya'daki Tomsk Devlet Üniversitesi ile bölgedeki İnsansız Hava Sistemleri Bilim ve Üretim Merkezi, Hindistan'a insansız hava aracı (İHA) üretim teknolojisi transferi ve ülkede fabrika kurulması için anlaşma imzalamaya hazırlanıyor.

Tomsk Devlet Üniversitesi Rektörü Eduard Galajinskiy, bölgede düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Hindistan tarafıyla anlaşma imzalama aşamasına geldiklerini belirtti.

Hindistan'ın İHA üretim teknolojisini satın almak ve ülkede fabrika kurmak için finansman sağlamaya hazır olduğunu aktaran Galajinskiy, anlaşma kapsamında Rus tarafının tüm teknolojik çözümleri devredeceğini ve ürünlerin satışından telif geliri elde edeceğini söyledi.

Galajinskiy, teknoloji transferinin Rus kuruluşlarının uluslararası pazara açılmasına ve üretim kapasitelerini geliştirmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Tomsk şehrinde Şubat 2025'te açılan İnsansız Hava Sistemleri Bilim ve Üretim Merkezi, İHA geliştirme, üretim ve uçuş testlerini gerçekleştirirken merkezde 200 kilograma kadar yük taşıyabilen ağır İHA'lar da üretiliyor.

Kaynak: AA
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