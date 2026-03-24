Pasifik ada ülkesi Tonga açıklarında 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezine (USGS) göre, Tonga'nın Neiafu kentinin 153 kilometre batısı açıklarında 7,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 229,5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yayımlanmadı.
Depreme bağlı can kaybı veya büyük hasar bildirilmedi.
