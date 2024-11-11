Topçam Dağı\'nda Sonbahar Güzelliği

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TOKAT'ta 1600 rakımlı Topçam Dağı'nda sonbaharla birlikte çam ağaçlarının aldığı sarı renk güzel bir görüntü oluşturdu.

Tokat'ta doğası ile yaz kış vatandaşların uğrak noktası olan Topçam Dağı sonbahar mevsiminde farklı bir güzelliğe büründü. Yüzlerce yıllık ağaçların bulunduğu Topçam Dağı'nda sonbaharın oluşturduğu renkler dikkat çekti. Özellikle hafta sonrası temiz hava almak için bölgeye giden vatandaşlar bu güzelliği fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirdi.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,