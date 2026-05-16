Topçu ve Füze Okulu Müzesi Ziyarete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Topçu ve Füze Okulu Müzesi Ziyarete Açıldı

Topçu ve Füze Okulu Müzesi Ziyarete Açıldı
16.05.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polatlı'daki müzede, 16. yüzyıldan günümüze çeşitli toplar ve silahlar sergileniyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına (KKK) bağlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki müzede 16. yüzyıldan bu yana çeşitli ordular tarafından kullanılan top, obüs ve havanlar sergileniyor.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde konuşlu Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı Müzesi'nde Türk, Rus, Fransız, Belçika, Avusturya ve Almanya ordularının çeşitli dönemlerde kullandığı değişik tip ve çapta 65 top ve obüs yer alıyor.

Müze bahçesi, kapalı alan ve şeref salonu olmak üzere 3 bölümden oluşan yapıda, Memlükler tarafından 16. yüzyılda kullanılan küçük top da sergilenen en eski top olarak dikkati çekiyor.

Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında İstanbul'un fethinde kullandığı "Şahi" top ile Kurtuluş Savaşı'nda farklı cephelere sekiz kez gidip gelen "Gazi Kovan"ın da sergilendiği müze, kapılarını Anadolu Ajansına (AA) açtı.

Müzedeki eserler arasında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün okulu ziyaretinde kendi el yazısıyla kaleme aldığı ve silah arkadaşlarına ithaf ettiği mesajı ile 1934'te İran Şahı Rıza Pehlevi'ye memnuniyetlerini dile getirdiği yazı da yer alıyor.

Ayrıca, 1936'da Ankara Polatlı'daki Metris Topçu Atış Okulu'nda icra edilen bir tatbikat esnasında Atatürk'ün oturduğu koltuk da müzede muhafaza ediliyor.

Şahi toplarının en ağırı bu müzede sergileniyor

Müze ve Kütüphane Kısım Amiri Topçu Kıdemli Başçavuş Şenol Karadağ, sınıfın tarihsel gelişimini gelecek nesillere aktarmak için 1973'te müzenin açıldığını belirtti.

Müzede çok değerli objelerin bulunduğunu ifade eden Karadağ, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinde kullandığı 130 Şahi topun en ağırının burada yer aldığını söyledi.

Bu topun Edirne'den İstanbul'a getirilişinin topçuluk tarihinde "koşulu topçu"nun başlangıcı olduğunu ifade eden Karadağ, "Lastik tekerlekli toplar, Cumhuriyet dönemi sonrasında kullanılmış ve günümüz itibarıyla envanterden çıkarılmıştır." bilgisini verdi.

"Tombak ustaları, 40-45 yıldan fazla yaşamamışlar"

Müzede 13 ila 20. yüzyılda çeşitli ordularda kullanılan savaş araçlarının da olduğunu belirten Karadağ, şunları söyledi:

"At alın zırhı, miğfer ve kalkan tombak sanatıyla imal edilmiş ve birinci sınıf tarihi eser kapsamındadır. Tombak sanatı altın, demir, gümüş ve bakırın çeşitli oranlarda karıştırılarak elde edilen madenin cıva ya da siyanür ile işlenmesiyle oluşur. Cıva ya da siyanürün kullanılması nedeniyle tombak ustaları, 40-45 yıldan fazla yaşamamışlardır. Yaptıkları eserler bu nedenle birinci sınıf tarihi eser kapsamındandır."

"Osmanlı tarafından üretilen ilk piyade tüfeği müzede bulunuyor"

Müzede çeşitli tüfek ve tabancaların yer aldığını belirten Karadağ, bunların 19 ve 20. yüzyıllarda kullanılan aletler olduğunu ifade etti.

Karadağ, müzede bulunan ay yıldızlı piyade tüfeğinin Osmanlı tarafından üretilen ilk piyade tüfeği olduğunu da söyledi.

Kurtuluş Savaşı döneminde birçok kez doldurularak cepheye yeniden gönderilen "Gazi Kovan'ın da müzede yer aldığını aktaran Karadağ, "Gazi Kovan, Kurtuluş Savaşı'nda farklı cephelere 8 kez gidip gelmiş, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanında 101'inci pare top atışında kullanılmış ve müzemizde sergilenmeye başlamıştır." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Savunma, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Topçu ve Füze Okulu Müzesi Ziyarete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:33:45. #7.13#
SON DAKİKA: Topçu ve Füze Okulu Müzesi Ziyarete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.