Topkapı Sarayı, 97 yıl sonra ilk kez gece ziyarete açıldı - Son Dakika
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Topkapı Sarayı, 97 yıl sonra ilk kez gece ziyarete açıldı

Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Topkapı Sarayı, 1924'ten bu yana ilk kez gece saatlerinde ziyarete açıldı. Yaz döneminde cumartesi akşamları gece ziyaretçilere açık olacak olan sarayda, tüm bölümler gezilebilecek. Gece turları gruplar halinde gerçekleştirilecek ve biletler gişeden temin edilebilecek.

30.06.2024 00:13
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Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Topkapı Sarayı, müze olarak faaliyet göstermeye başladığı 1924'ten bu yana ilk kez gece saatlerinde ziyarete açıldı.

Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gece turuyla Topkapı Sarayı'nda tarihi bir gün yaşandığını söyledi.

Yaz döneminde cumartesi akşamları Topkapı Sarayı'nın gece ziyaretçilerine açık olacağını belirten Kocaman, "Gerek açık gerek kapalı alanları ziyaretçilerimizin gezmesini sağlamak amacıyla bir proje hazırladık. Topkapı Sarayı tarihinde ilk defa böyle bir proje gerçekleştiriyor. Müzemizin tamamını gezmelerini sağlamak amacıyla bugün itibarıyla gece gezilerini başlatmış oluyoruz." dedi.

Kocaman, Topkapı Sarayı'nın 400 yılı aşkın süre Osmanlı Devleti'ne ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "Gerek harem gerekse selamlık bölümü olsun, herkes tarafından özellikle buradaki hayatın gecede nasıl olduğu merak ediliyordu. O merakı gidermek amacıyla projeyi hayata geçirdik." diye konuştu.

Topkapı Sarayı her cumartesi saat 21.00-23.00'te açık olacak

Sarayın her cumartesi 21.00-23.00 saatlerinde gezilebileceğini dile getiren Kocaman, iki saatlik süreçte sarayın tüm bölümlerinin açık tutulacağını söyledi.

İlhan Kocaman, güvenlik nedeniyle belirli bölümlerde elektrik olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bizim hedefimiz özellikle grup halinde gezdirebilmek. Elektriksiz bölümlerde gezilerin bireysel anlamda zor olacağını düşündüğümüz için Babüsselam Kapısı'nda grup oluşturup gezdireceğiz. Tur şirketleri, rehberiyle birlikte gelen ekipleri kendileri gezdirirken, bireysel olarak gelenlerden grup oluşturup, kendi personelimizin öncülüğünde gezilerini sağlayacağız. Fatih Köşkü, Mukaddes Emanetler olsun, aslında burada gece de hayat devam ediyor. Çünkü Mukaddes Emanetler'de, Yavuz Sultan Selim'den günümüze kadar 24 saat Kur'an-ı Kerim okunması devam ediyor. Bunu gece ziyaretçilerimiz görecek."

"Gündüz vakti olmayanlar için gece gezmek daha güzel bir seçenek"

Ziyaretçilerden Serap Özmete, gece turlarını sosyal medyada gördüklerini anlatarak, "Keyfini çıkarıyoruz biz de. Çok güzel, İstanbul manzarası ayrı güzel, içerideki değerli eşyalar ayrı güzel. Çok beğendik. Çalışanlar için de çok güzel bir alternatif. İstanbul'u gezmek isteyenler ve gündüz vakti olmayanlar için gece gezmek daha güzel bir seçenek." dedi.

Bora Tayfun Özmete ise gündüz Topkapı Sarayı'nın çok kalabalık olduğunu belirterek, "Şu an kimse yok. İstediğimiz gibi dolaşıyoruz. Kendi evinizdeymiş gibi. O yüzden bu saatte ailecek gezmek daha güzel." ifadelerini kullandı.

Harem-i Hümayun'un birçok bölümü de gece gezilebilecek

Tarih meraklılarını geçmişte yolculuğa çıkaracak gece turlarının başlangıç ve bitiş noktası, Bab-ı Hümayun olacak. Gezi kapsamında ikinci avluda yer alan Divan-ı Hümayun, Kubbealtı ve Saray Saatleri Galerisi görülebilecek.

Harem bölümünde de Karaağalar Mescidi, Karaağalar Taşlığı, Cariyeler Koridoru, Valide Sultan Dairesi, Hünkar Hamamı, III. Murat Has Odası, Gözdeler Dairesi ve Mabeyn Taşlığı, Altın Yol ile yeni sergi düzeniyle yakın zamanda ziyarete açılan Kuşhane Mutfağı gezilebilecek.

Gece ziyaretleri kapsamında Topkapı Sarayı'nın üçüncü avlusunda yer alan Arz Odası, Mukaddes Emanetler Dairesi ve Fatih Köşkü ile Hazine Sergisi, yeniden keşfedilebilecek.

Sarayın dünyaca ünlü Hazine Sergisi içerisinde yer alan Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht gibi şaheserler de ziyaretçilere açık olacak.

Saraya gece ziyaretleri gruplar halinde gerçekleştirilecek. İlk grup saat 21.00'de, ikinci grup ise 22.00'de kabul edilecek. Grupların 300 kişiyi geçmemesine dikkat edilecek.

Geziye özel biletler gişeden temin edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Topkapı Sarayı, 97 yıl sonra ilk kez gece ziyarete açıldı - Son Dakika

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