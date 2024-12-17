Toprak Kayması 3 Katlı Binayı Tehdit Etti, 6 Kişilik Aile Evsiz Kaldı - Son Dakika
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Toprak Kayması 3 Katlı Binayı Tehdit Etti, 6 Kişilik Aile Evsiz Kaldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde toprak kayması nedeniyle mühürlenen bir bina, 6 kişilik Çakıroğlu ailesini evsiz bıraktı. Aile, evlerinin önünde yapılan inşaatın etkisiyle yaşanan toprak kaymaları nedeniyle zor günler geçiriyor.

17.12.2024 22:00
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Toprak kayması 3 katlı binada çatlaklar oluşturdu, 6 kişilik aile evsiz kaldı

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir ailenin yaşadığı 3 katlı bina toprak kayması nedeniyle tahliye kararı verilerek mühürlendi. 6 kişilik Çakıroğlu ailesi, eşyalarını kurtarmak için son kez girdiği evi terk etmek zorunda kaldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Yeşilbük Mahallesi'nde Çakıroğlu ailesinin yaşadığı bina yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Evlerinin önünde yapılan bir inşaat nedeniyle toprak kaymasının yaşandığını iddia eden Çakıroğlu ailesi, yaşanan çatlaklar sonrası AFAD'a başvurdu. Tehlike oluşturması nedeniyle Çakıroğlu ailesinin yaşadığı binada ve çevresinde inceleme yapan AFAD ekipleri, zeminde ve binanın çevresinde çatlaklar olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede bölgenin topografik jeolojik yapısı ile meydana gelen çatlakların boyutlarının dikkate alındığı belirtilerek ani göçme riskinin bulunduğu değerlendirildi. AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından hem 3 katlı binanın boşaltılması ve hem de yolun risk oluşturulduğu için kapatılmasına karar verildi. Ortahisar Belediyesi ekipleri tarafından Çakıroğlu ailesinin yaşadığı 3 katlı binanın giriş kapısına mühür vuruldu. Eşyalarını kurtarmak için son kez evlerine giren Çakıroğlu ailesi, evlerini terk etmek zorunda kaldı. Evin ünde yapılan inşaat nedeniyle evsiz kaldıklarını iddia eden Çakıroğlu ailesi, mahkemeye başvuracaklarını söyledi.

"Şuan kalacak yerimiz de yok"

Son kez eve girerek eşyaları kurtardıklarını belirten Alper Çakıroğlu, "Evimizin önünde inşaat yapıldı. Yaz aylarında bu inşaat yapıldığı için fark etmemiştim. Sonrasında yağmur yağmaya başlayınca ufak ufak toprak kaymaları meydana geldi. 'Biz Karadeniz'deyiz normaldir' diye düşündük. Farklı bir duruma geçti. Küçük bir oynama olmadığı fark ettik. AFAD'a başvurduk çünkü bunu biz çözemezdik. Ufak bir yer kaymamıştı. Ekipler gelip bir rapor oluşturdu. Aşağıda yapılan inşaattan dolayı olduğunu söylediler. AFAD yolun kapatılması ve evin boşaltılması kararını verdi. Ortahisar Belediyesi gelip 1 saat içerisinde evimizi boşalttı. Sağda solda kalıyorduk ama her gün gelip evimizi kontrol ediyorduk. Şuan kalacak yerimiz de yok. Dün binanın arka bölümüne baktığımda binanın kalktığını gördüm. Evden olduk dedim. Eşyalarımızı kurtarmak istedik. Arkadaşlarım geldi evdeki bütün eşyalarımızı çıkarttık" dedi.

"'Bir saat içerisinde kıyafeti alın çıkın' dediler"

Havva Çakıroğlu ise 6 kişilik bir aile olarak sokakta kaldığını kaydederek, "Toprak kaymaları tespit edilince belediyeye başvurduk. Ama bunlar hemen olmadı. CİMER'e yazı yazdım. Ondan sonra bu karar hızlandırıldı. Her geçen gün evimizin altındaki toprak aşağıya kaymaya başladı. Evin önünde yapılan yapıdan kaynaklı. Çünkü orada aşırı toprak boşaltıldı. Orası yapılırken yolda çöktü. Yolun çöktüğünü görenler oraya müdahale edebilirdi. Dolgu yaparak orayı da kapattılar. Sonuç olarak olan bize oldu. Aşağıdaki yapıda bir şey yok bizim evimiz çöktü. Evimizi apar topar boşaltmak zorunda kaldık. AFAD'tan çıkan karardan sonra bize 'Bir saat içerisinde kıyafeti alın çıkın' dediler. Onca eşya, onca emek ne olacak biz bunları nasıl tekrar buraya getiririz? 6 kişilik bir aile sokakta kaldık. Küçük çocuğum bile neye uğradığını şaşırdı. Çocuğun psikolojisi bozuldu. Toprak kaymasına neden olan inşaat yetkilileri ile görüştük. Biz de mağduruz diyorlar. Gidebileceğimiz bir ev yok. Ne yapacağımızı şaşırdık. Evdeki eşyaları boşaltırken yarısı kırdık zaten. Maddi ve manevi zararımız var. Sağa sola dağıldık. Yıkım kararı şuan yok. Onun kararını vereceklerini de düşünmüyorum. Çökmesini bekleyecekler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Toprak Kayması 3 Katlı Binayı Tehdit Etti, 6 Kişilik Aile Evsiz Kaldı - Son Dakika

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