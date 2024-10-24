"Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali" ertelendi

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Edirne'de hafta sonu yapılması planlanan "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali" Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısı nedeniyle ertelendi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, Ankara'da yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle 25-27 Ekim tarihlerinde düzenlenmesi planlanan festivalin şehitlerin yüce hatırasına saygı adına 1-3 Kasım tarihlerine ertelendiği belirtildi.

Birlik ve beraberliğe kasteden terörün kınandığı açılamada, "Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.