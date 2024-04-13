Topuk Yaylası, doğa tutkunlarını ağırladı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki 1280 rakımlı Topuk Yaylası ve göleti, Ramazan Bayramı tatilini şehir hayatından uzakta, doğayla iç içe geçirmek isteyen kampçılar ve karavan tutkunlarını ağırladı.
Topuk Yaylası, metropol şehirler ve çevre illere yakın konumuyla şehir hayatından uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarının ilk tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor.
Sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarının kapladığı yaylanın bahardaki güzel görüntüsüne şahit olmak isteyenler, bayram tatilini fırsata çevirerek bölgeye geldi.
İstanbul, Ankara ve Zonguldak başta olmak üzere çevre illerden gelerek karavanları ve çadırlarıyla bölgede kamp kuran ziyaretçiler, oltayla balık avlama, ATV ve bisiklet turları gibi çeşitli aktivitelere katılarak bayram tatilini doğayla iç içe geçirdi.
"Burası tam kafa dinlemelik"
Bayram tatilini Topuk Yaylası'nda geçirmek için karavanıyla İstanbul'dan gelen 58 yaşındaki Adnan Zorbozan, AA muhabirine, yaylanın sessiz, sakin yapısıyla dinlenme imkanı sunduğunu söyledi.
Zorbozan, 3 gündür konakladığı bölgenin eşsiz doğaya sahip olduğunu kaydetti.
Topuk Yaylası'nı bakir ve çok temiz bir yer olarak nitelendiren Zorbozan, "İstanbul trafiğinden kaçmak için geldim. Çok sakin bir yer. İyi ki kaçmışım. Hakikaten burası tam kafa dinlemelik." diye konuştu.
Zorbozan, yaylada doğal hayatı yaşama imkanı bulduğunu belirterek, "Ormandan dallarımı, çalılarımı topluyorum, akşam da mangal yapıyorum. Keyifli yani." dedi.
"Hem bedenen hem de zihnen rahatlamaya çalışıyoruz"
Arkadaşlarıyla Zonguldak'tan gelen kampçılardan 54 yaşındaki Nihat Özbek de sıklıkla kamp aktiviteleri yaptıklarını söyledi.
Özbek, Topuk Yaylası'na ilk kez geldiklerini aktararak, şöyle devam etti:
"Çok beğendim. Göl kenarı, huzur, doğa... Şehir karmaşasından kurtulmak için bu tür kampları yapmazsak mental olarak kendimizi iyi hissedemeyiz. Çok iyi geliyor, 3-4 ayda bir mutlaka yapmak istiyoruz. Çadır hayatı, kamp ateşi, muhabbet, çay... O bizi çekiyor buraya. Fırsat buldukça böyle kaçarak hem bedenen hem de zihnen rahatlamaya çalışıyoruz. Bırakın kampı, sadece arkadaşlarla bu doğal ortamda muhabbet etmek bile iyi geliyor."
Kampçı Adem Keskin ise bayram ziyaretlerini yaptıktan sonra, doğanın tadını çıkarmak için yaylaya geldiğini anlattı.
Keskin, gürültüden uzaklaşıp kendilerini doğanın sessizliğine bıraktıklarını dile getirdi.
Topuk Yaylası'nın, doğal hayattan beklentilerini fazlasıyla karşıladığına değinen Keskin, "Birçok yer var. Kamplarımızı değişik yerlere, değişik ortamlara giderek yapıyoruz. Hepsinin ayrı güzelliği var. Burası başka güzel, öbür taraf başka güzel. Sürekli değişik yerlere giderek, hem oraları tanımak hem de doğanın tadını çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Topuk Yaylası, doğa tutkunlarını ağırladı - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-25' operasyonunda 49 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle milletin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
Gölcük Belediyesi tarafından Anıtpark'ta düzenlenen etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendi. Sahne oyunları, mini tiyatro ve çeşitli etkinliklerle bayram coşkusu ikiye katlandı.
İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısı gerçekleştirdiği iddiasıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıyı engellediklerini ve birlikte kazanacaklarını belirtti. İran Devlet Haber Ajansı IRNA ise Lübnan Hizbullahı tarafından Golan Tepeleri'ndeki İsrail üslerine onlarca Katyuşa füzesi fırlatıldığını ve İran'ın saldırısının tamamlandığını duyurdu. İsrail'in istihbarat kurumu Mossad ise Hamas'la savaşın hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı.
Kocaeli İtfaiyesi, Kartepe'ye itfaiye müfrezesi yaparak acil durumlarda bölgeye hizmet verecek. İhalede en düşük teklif 40 milyon 372 bin TL, en yüksek teklif 76 milyon 800 bin TL oldu.
Elazığ'da bir esnafın dükkanına zarar vermemeleri için harçlık bıraktığı hırsızlar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlar, bir mağazadan çaldıkları ürünlerle kayıplara karışmış, ardından şarküteri dükkanına girip kasadaki bin lirayı alıp çıkmışlardı. Güvenlik kameralarına yansıyan olaylar sonucunda polis, hırsızları tespit ederek gözaltına aldı.
Yusuf Alemdar'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yeni dönemin ilk meclisi belirlendi. Alemdar, şehrin kalkınması ve milletin refahı için sorumluluğun üstesinden birlikte geleceklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?