Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, halk buluşmalarına devam ediyor - Son Dakika
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Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, halk buluşmalarına devam ediyor

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, halk buluşmalarına devam ediyor

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Yeniköy ve Ahmetli Mahalleleri'nde düzenlediği halk buluşmalarında vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi. Birçok sorun ve talep not alınarak çözüm için ilgili birimlere talimat verildi.

08.05.2024 12:52  Güncelleme: 13:27
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(İZMİR) - Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, vatandaşın talep ve şikayetlerini yerinde dinlemek için başlattığı halk buluşmalarına, Yeniköy ve Ahmetli Mahalleleri'nde devam etti.

Köy meydanlarında gerçekleşen ve onlarca vatandaşın katıldığı buluşmalarda Başkan Demir'e park, ESHOT, futbol sahası, güvenlik kamerası, arazi yolları, haşereler için ilaçlama, üreten kadınlar için pazarlama alanı dahil olmak üzere birçok sorun iletildi. Talepleri not alan Demir, çözüm için ilgili birimlere de talimat verdi.

Halk buluşmalarında Demir'e tapu sorunu, internet, kanalizasyon, ulaşım gibi belediye yetkisinde olmayan talepler de iletildi. Başkan Demir, bu konularda çözüm yetkisinin kendilerinde olmadığını belirterek, ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti.

Demir buluşmalara ilişkin, "Yeniköy ve Ahmetli Mahallelerimizde hemşehrilerimizle bir araya geldik. Torbalımızın 60 mahallesinin tamamında katılımcı ve şeffaf bir belediyeciliği tesis ediyor, tüm talep ve önerileri tek tek alıyor, çözüm için en somut adımları atıyoruz" dedi.

Torbalı'da halk buluşmaları, bu akşam saat 19.30'da Sağlık, 21.00'da ise Tulum'da devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, halk buluşmalarına devam ediyor - Son Dakika

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