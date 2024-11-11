Torbalı Belediyesi, Atatürk\'ü Anma Programı Düzenledi

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(İZMİR) - İzmir Torbalı Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü anısına 3 gün süren anma programı düzenledi.

Torbalı Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü anısına 3 gün süren dolu dolu bir anma programı hazırladı. Etkinlikler, Cuma akşamı Kordon Soroptimist Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen Esra Balandı'nın "Kurtuluştan Kuruluşa Atatürk Zarafeti" başlıklı söyleşisi ile başladı. Atatürk'ün zarafetini ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecini anlatan Balandı'nın söyleşisine katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Cumartesi akşamı ise "Ya İstiklal ya Ölüm" başlıklı tiyatral sunumla, Kurtuluş Savaşı'nın ruhu ve Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesi sahneye taşındı. Gösteri, izleyicilere duygusal anlar yaşattı ve büyük beğeni topladı. Anma programının son günü, Torbalı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun Şef Ethem Kaya ve Tuğçe İpek Kaya eşliğinde Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdiği müzik dinletisiyle taçlandı. Gecede ayrıca şiir dinletileri ve özel video gösterimleri de yapıldı. Yüzlerce kişi, İsmail Uygur Kültür Merkezi'ni doldurarak bu özel programlara tanıklık etti ve Atatürk'ü anmanın gururunu yaşadı.

Başkan Demir: Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Atatürk'ü anmanın ve anlamanın önemli olduğunu belirterek, "Fikirlerinin ışığında Cumhuriyetimize olan bağlılığımızla her daim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürüyoruz. 86 yıldır bitmeyen ve asla bitmeyecek bir özlemle sonsuza kadar O'nun izindeyiz. Cılız sesle söyleyenlere inat her zaman haykırarak 'Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk' demeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.