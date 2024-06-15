Torbalı Belediyesi Engelli Bireyler İçin Kafe Açtı

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(İZMİR) -"Engelli bireylerin çalışabileceği bir kafe açacağının" sözünü veren Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, sözünü tuttu. 100. Yıl Zübeyde Hanım Botanik Parkı'na yapılan "Kırmızı Kafe"nin açılışı yapıldı.

Torbalı Belediyesi, engelli bireylerin sosyal yaşama daha fazla katılabilmeleri için özel bir projeyi hayata soktu. "Başta Down sendromlular olmak üzere engelli bireylerin çalışabileceği bir kafe açacağının sözünü veren" Demir, sözünü yerine getirdi.

Ertuğrul Mahallesi, Sadık İleri Bulvarı'nda yer alan 100. Yıl Zübeyde Hanım Botanik Parkı'na yapılan "Kırmızı Kafe"nin açılışı gerçekleşti. Çoğunluğu Down sendromlu 10 engelli bireyin istihdam edildiği Kırmızı Kafe, onların rahat bir şekilde hareket edeceği şekilde tasarlandı. Açılışta konuşan Başkan Demir, şunları söyledi:

"Bugün çok özel bir gün. Özel kardeşlerimizle birlikte çok güzel bir projeye imza attık. Torbalı'nın artık Kırmızı Kafe'si var. Özel kardeşlerimizin sizlerle burada keyifli vakitler geçirebileceği, ailelerimizin çocukları ve eşleri ile beraber kaliteli vakit geçirebilecekleri kafeterya hedefledik. Allah nasip etti bugün de açılışını yapıyoruz. Sayın kaymakamımıza açılışa gelerek bizleri onurlandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca kafemizin açılışında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu ve bunun gibi birçok sosyal projeye daha imza atacağız. Biz sorumluluğumuzun farkındayız, çok çalışacağız. Her şey çok güzel olacak."