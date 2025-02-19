Torbalı Belediyesi'nden Engelli Bireylere Afet Bilgilendirme Semineri

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(İZMİR) - Torbalı Belediyesi, AKUT ve ALS-MNH Derneği işbirliği ile Acil Durum ve Doğal Afet Semineri'nde engelli bireyleri ve aileleriyle bir araya geldi. Alanında uzman isimlerin katıldığı seminerde engelli bireylere ve ailelerine afet dönemlerinde nasıl bir yol izleyecekleri konusunda bilgiler verildi.

Torbalı Belediyesi, AKUT ve ALS-MNH Derneği işbirliği ile Acil Durum ve Doğal Afet Semineri'nde engelli bireyleri ve aileleriyle bir araya geldi. AKUT Yarımada Seminer Sorumlusu Kadim Şan, AKUT İzmir Seminer Sorumlusu Esra Pullu, İzBB Sağlık İşleri Dairesi Sosyal Hizmet Uzmanı Mahmut Akkın ve ALS-MNH Derneği İzmir Şubesi Koordinatörü T. Gökhan Arıkan'ın konuşmacı olarak yer aldığı seminerde engelli bireylere ve ailelerine afet dönemlerinde nasıl bir yol izleyecekleri konusunda bilgiler verildi.

"Acil eylem planı içerisindeyiz"

Gerçekleşen seminerde engelli bireyler ve ailelerinin taleplerini dinleyen Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, hayata kazandırılacak olan projeler hakkında da bilgilendirme yaptı. Engelli vatandaşların Torbalı'da engelsiz bir yaşam sürmeleri için çalışmaya devam ettiklerini belirten Demir, "Biliyorsunuz arkadaşlar deprem olacakmış gibi hazırlıklı olmamız lazım ama olmayacakmış gibi de yaşamamız lazım. Bu konuyla ilgili biz de Torbalı Belediyesi olarak üzerimize düşenleri yapıyoruz. Arka planda çok ciddi bir hazırlığımız var. Özellikle 20 arkadaşımızdan oluşan bir afet takımı kurduk. Bu afet takımımız olası yüksek ölçekli bir depremde sağlam kalmaları gerekiyor. Bu afet takımımızın deprem anından sağ salim çıkabilecekleri bir afet köyü kurmayı planlıyoruz. Hatta akşamları kepçelerimizi bu bölgeye koyacağız. Ayrıca ilçemizde yaşanabilecek kötü bir senaryo için içerisinde gıda malzemelerimizin yer aldığı büyük bir çadır kuracağız. Bunun için büyük bir acil eylem planı içerisindeyiz" dedi.

"Belediye olarak hiçbir şekilde taviz vermiyoruz"

Belediye olarak yapı kontrollerini titizlikle denetlediklerini ifade eden Demir, "Arkadaşlarımız her yeri tek tek denetliyor. Kolon kesen okumuş cahiller var, Torbalı'da bu tarz şeylere denk gelmedik inşallah da gelmeyiz. Biz belediye olarak da hiçbir şekilde taviz vermiyoruz. Özellikle yeni yapılan yapılarda A'dan Z'ye her şeyi kontrol ediyoruz. Torbalı'da ve Türkiye genelinde nerede yeni bir bina varsa ilgili bakanlık tarafından denetlenip kaç şiddetinde depreme dayanıklı olduğunu belirten bir rapor vermesi gerekiyor. Ama maalesef ben kendi inşaat şirketim adına başvuru yaptığımda bununla ilgili belge alacak bir kurum bulamadım. Bu da işin komik ve acı tarafı. Mevzuatın toparlanması lazım. İşin belediye tarafına geldiğimizde biz A'dan Z'ye Torbalı sınırları içerisinde sağlam olmayan hiçbir binaya izin vermeyiz. Geçmiş dönemlerle ilgili de gerekli kurumlar ile de görüşüyoruz. 40, 50, 60 yaşlarındaki sağlam olmayan yapıların yıkılıp yeniden yapılması ile ilgili çalışmalarımızı başlattık. Önümüzdeki günlerde deprem afet birimimiz, tatbikatlar ile sizleri yönlendirecek. Yapay zekalar ile fotoğraf simülasyonu yapacağız. İlçemizin özellikle merkezi bölümü bataklık üzerine kurulu. Ovamızın çevresinde ise dağlık alanlar yer alıyor. Zeminin sert ve fay hattının geçmediği bölgeler var. Şehri o bölgelere taşımak için de çalışmalar başlatıyoruz. Biz tedbirimizi almak zorundayız. Ben sevgili hocalarımız başta olmak üzere katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.