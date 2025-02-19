Torbalı Belediyesi'nden Engelli Bireylere Afet Bilgilendirme Semineri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Torbalı Belediyesi'nden Engelli Bireylere Afet Bilgilendirme Semineri

Torbalı Belediyesi, AKUT ve ALS-MNH Derneği işbirliğiyle engelli bireyler ve ailelerine yönelik afet dönemlerinde izlenecek yollar hakkında bilgi verildi. Başkan Övünç Demir, afet hazırlıkları ve güvenli yapılar konusunda belediyenin alacağı önlemleri açıkladı.

19.02.2025 16:07  Güncelleme: 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Torbalı Belediyesi, AKUT ve ALS-MNH Derneği işbirliği ile Acil Durum ve Doğal Afet Semineri'nde engelli bireyleri ve aileleriyle bir araya geldi. Alanında uzman isimlerin katıldığı seminerde engelli bireylere ve ailelerine afet dönemlerinde nasıl bir yol izleyecekleri konusunda bilgiler verildi.

Torbalı Belediyesi, AKUT ve ALS-MNH Derneği işbirliği ile Acil Durum ve Doğal Afet Semineri'nde engelli bireyleri ve aileleriyle bir araya geldi. AKUT Yarımada Seminer Sorumlusu Kadim Şan, AKUT İzmir Seminer Sorumlusu Esra Pullu, İzBB Sağlık İşleri Dairesi Sosyal Hizmet Uzmanı Mahmut Akkın ve ALS-MNH Derneği İzmir Şubesi Koordinatörü T. Gökhan Arıkan'ın konuşmacı olarak yer aldığı seminerde engelli bireylere ve ailelerine afet dönemlerinde nasıl bir yol izleyecekleri konusunda bilgiler verildi.

"Acil eylem planı içerisindeyiz"

Gerçekleşen seminerde engelli bireyler ve ailelerinin taleplerini dinleyen Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, hayata kazandırılacak olan projeler hakkında da bilgilendirme yaptı. Engelli vatandaşların Torbalı'da engelsiz bir yaşam sürmeleri için çalışmaya devam ettiklerini belirten Demir, "Biliyorsunuz arkadaşlar deprem olacakmış gibi hazırlıklı olmamız lazım ama olmayacakmış gibi de yaşamamız lazım. Bu konuyla ilgili biz de Torbalı Belediyesi olarak üzerimize düşenleri yapıyoruz. Arka planda çok ciddi bir hazırlığımız var. Özellikle 20 arkadaşımızdan oluşan bir afet takımı kurduk. Bu afet takımımız olası yüksek ölçekli bir depremde sağlam kalmaları gerekiyor. Bu afet takımımızın deprem anından sağ salim çıkabilecekleri bir afet köyü kurmayı planlıyoruz. Hatta akşamları kepçelerimizi bu bölgeye koyacağız. Ayrıca ilçemizde yaşanabilecek kötü bir senaryo için içerisinde gıda malzemelerimizin yer aldığı büyük bir çadır kuracağız. Bunun için büyük bir acil eylem planı içerisindeyiz" dedi.

"Belediye olarak hiçbir şekilde taviz vermiyoruz"

Belediye olarak yapı kontrollerini titizlikle denetlediklerini ifade eden Demir, "Arkadaşlarımız her yeri tek tek denetliyor. Kolon kesen okumuş cahiller var, Torbalı'da bu tarz şeylere denk gelmedik inşallah da gelmeyiz. Biz belediye olarak da hiçbir şekilde taviz vermiyoruz. Özellikle yeni yapılan yapılarda A'dan Z'ye her şeyi kontrol ediyoruz. Torbalı'da ve Türkiye genelinde nerede yeni bir bina varsa ilgili bakanlık tarafından denetlenip kaç şiddetinde depreme dayanıklı olduğunu belirten bir rapor vermesi gerekiyor. Ama maalesef ben kendi inşaat şirketim adına başvuru yaptığımda bununla ilgili belge alacak bir kurum bulamadım. Bu da işin komik ve acı tarafı. Mevzuatın toparlanması lazım. İşin belediye tarafına geldiğimizde biz A'dan Z'ye Torbalı sınırları içerisinde sağlam olmayan hiçbir binaya izin vermeyiz. Geçmiş dönemlerle ilgili de gerekli kurumlar ile de görüşüyoruz. 40, 50, 60 yaşlarındaki sağlam olmayan yapıların yıkılıp yeniden yapılması ile ilgili çalışmalarımızı başlattık. Önümüzdeki günlerde deprem afet birimimiz, tatbikatlar ile sizleri yönlendirecek. Yapay zekalar ile fotoğraf simülasyonu yapacağız. İlçemizin özellikle merkezi bölümü bataklık üzerine kurulu. Ovamızın çevresinde ise dağlık alanlar yer alıyor. Zeminin sert ve fay hattının geçmediği bölgeler var. Şehri o bölgelere taşımak için de çalışmalar başlatıyoruz. Biz tedbirimizi almak zorundayız. Ben sevgili hocalarımız başta olmak üzere katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Torbalı Belediyesi, Yerel Haberler, Övünç Demir, Belediye, Torbalı, Güncel, Sağlık, Yaşam, Akut, Son Dakika

Son Dakika Güncel Torbalı Belediyesi'nden Engelli Bireylere Afet Bilgilendirme Semineri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 8 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 8 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
09:09 Survivor’da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi
08:51 Türkiye korkusu bunu da yaptırdı Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
08:48 Nereden nereye Galatasaray’da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:04 Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı İstanbul bugün Sibirya’ya dönecek Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı! İstanbul bugün Sibirya'ya dönecek
08:03 ’Dur’ ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel 'Dur' ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
07:41 Trump’tan “Zelenski Suudi Arabistan’a neden çağrılmadı“ sorusuna zehir zemberek yanıt Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 20:20:28. #1.12#
SON DAKİKA: Torbalı Belediyesi'nden Engelli Bireylere Afet Bilgilendirme Semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.