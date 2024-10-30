Torbalı Belediyesi'nden Muhteşem Final: Önce Fener Alayı Sonra Ersay Üner Konseri

Güncel

(İZMİR) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Torbalı'da coşkuyla kutlandı. Torbalı Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in ilan edilişinin 101. yılında düzenlenen programlarda birçok etkinliğe imza atılırken, kutlamaların finalinde ise önce fener alayı daha sonra ise Ersay Üner konseri düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Torbalı'da coşkuyla kutlandı. Torbalı Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in ilan edilişinin 101. yılında düzenlenen birbirinden farklı programlar gerçekleştirildi. Torbalı Belediyesi, etkinlikler kapsamında "Cumhuriyet Her Yerde Kültür Sanat Yarışmaları" düzenledi. Fotoğraf, resim, öykü, mektup ve şiir kategorilerinde gerçekleşen yarışmalarda dereceye girenler, önemli ödüllerin sahibi olacak. Kültürel etkinliklerin yanı sıra sportif faaliyetler de düzenleyen Torbalı Belediyesi, "Ayak Tenisi Turnuvası" ile Cumhuriyet Bayramı'na renk kattı. 16 takımla gerçekleştirilen ayak tenisi turnuvasında zafere Arda Pazarcı-Bilal Badan ikilisi ulaştı. Ayak Tenisi Turnuvası'nın yanı sıra basketbol maçında Torbalı Belediyesi ile Altınay Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Cumhuriyetin 101. yıl dönümü onuruna oynanan basketbol müsabakasında kazanan ise dostluk oldu.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında muhteşem son

Torbalı'ya yakışır bir şekilde Cumhuriyet coşkusunu yaşatan Torbalı Belediyesi, 19: 23'te fener alayı düzenledi. Ertuğrul Mahallesi dört yol mevkiinde başlayan fener alayına Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir'in yanı sıra CHP Torbalı İlçe Başkanı Şengül Babacan, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Şarkılar ve marşlar ile ilçe merkezini turlayan fener alayı kortejine, katılamayan ilçe sakinleri ise evlerinin balkonlarından eşlik etti. Kutlama programlarının finalinde ise Ersay Üner konseri düzenlendi. Saat 20: 30'da başlayan konserde ünlü sanatçı, Cumhuriyet Bayramı'nda en sevilen şarkılarını ilçe sakinleri için seslendirdi. Binlerce vatandaşın katılım gösterdiği konser, renkli görüntülere sahne oldu.

"Cumhuriyetin sonsuza dek yaşaması için biz varız"

Dün akşam düzenlenen muhteşem konserde ilçe sakinlerinin Cumhuriyet Bayramını kutlayan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, yaptığı açıklamada "Cumhuriyet kenti Torbalım, bu akşam da ne kadar güzelsin. Bugün 29 Ekim, 101 yıl önce bugün Kurtuluş Savaşı Cumhuriyetle taçlandı. Bugün yıkılmayacak Cumhuriyetimiz çağlara mührünü vurdu. 101 yıl önce bugün ecdadımızın kaybedecek tek bir varlığı vardı. Hürriyeti "Bağımsızlık benim tek karakterimdir" diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde; Top yoksa tüfekle, tüfek yoksa bedeniyle bu vatana kendini siper edenler, bizlere Cumhuriyeti armağan ettiler. Anafartalar'da, Conkbayırı'nda, Çanakkale'de, Sakarya'da "hatt-ı müdafaa yoktur" sath-ı müdafaa vardır" diyenler; şimdi burada. Ay yıldızlı şanlı bayrağımız altında; Cumhuriyetin sonsuza dek yaşaması için biz varız. Şunu herkes bilsin ki; Torbalı emin ellerde. Yutkunarak Cumhuriyet diyenlerin değil, yutkunarak Mustafa Kemal Atatürk diyenlerin değil, avazı çıktığı kadar "Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk" diyenlerin elinde. Gecesini gündüzüne katıp kentimiz için çalışan Cumhuriyet ve Atatürk sevdalısı yüzlerce yol arkadaşımla birlikte çalıştıkça dinleniyoruz. Bizler asla yorulmayız. Çünkü bir çift mavi gözün ışığında çalışanlar asla yorulmazlar. Bu coşku ve güvenle nice bayramları beraber kutlayacak; şehitlerimizi yad edecek, tarihimizle gururlanacağız. Yaşasın Cumhuriyet" ifadelerini kullandı.