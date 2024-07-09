Torbalı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden 'Yeşil bir Torbalı' için çalışmalar - Son Dakika
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Torbalı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden 'Yeşil bir Torbalı' için çalışmalar

Torbalı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 'Yeşil bir Torbalı' için çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde park ve bahçelerin bakımını yapan ekipler, son olarak Ertan Ünver İkinci Koruluk'ta bir çalışma başlattı. Parkta peyzaj düzenlemeleri yapılırken, süs havuzu da tadilat ve onarım çalışmalarının ardından kısa sürede kullanıma açılacak.

09.07.2024 15:24
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(İZMİR)- Torbalı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler,  'Yeşil bir Torbalı' için çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde park ve bahçelerin bakımını yapan ekipler, son olarak Ertan Ünver İkinci Koruluk'ta bir çalışma başlattı

Torbalı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 7/24 'Yeşil bir Torbalı' için çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde park ve bahçelerin bakımını yapan ekipler, son olarak Ertan Ünver İkinci Koruluk'ta çalışmalara başladı. Kısa süre önce parka onlarca yeni ağaç diken Belediye, bir yandan da peyzaj düzenlemelerini gerçekleştiriyor. Ekipler, parkta uzayan otların kesilmesinin yanı sıra, alanda bulunan kamelyaları da boyadı. Ayrıca atıl durumda olan süs havuzunda tadilat ve onarım çalışmalarında sona gelinirken, havuzun kısa sürede kullanıma açılacağı öğrenildi. Amfi tiyatroda yer alan dükkanların da tadilat işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sivil toplum kuruluşlarına tahsis edileceği belirtildi.

"Daha yaşanabilir Torbalı için çalışıyoruz"

Belediye Başkanı Övünç Demir, "Daha yaşanabilir Torbalı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin dört bir yanında yer alan parklarımızda seferberlik başlattık. Bütün parklarımızı yenileyerek daha kullanışlı bir hale getireceğiz. İkinci Koruluk da her gün yüzlerce vatandaşımızın kullandığı bir park. Buradaki peyzaj düzenlemelerimizi gerçekleştirdik. Ayrıca süs havuzumuz da kısa süre içerisinde hizmete girecek. Torbalı için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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