Torbalı\'da Evde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

İzmir Torbalı ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tepeköy Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Çalışmalar sırasında dumandan etkilenen itfaiye eri, hastaneye kaldırıldı.