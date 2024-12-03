İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, 65 yaşındaki Mehmet Etiz'in cuma günü evine dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Parkinson hastası olduğu öğrenilen Etiz'in son olarak Yeniköy'deki bir sokakta görüldüğü tespit edildi.
Etiz'i bulmak için AFAD koordinasyonunda başlatılan çalışmalar sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Torbalı'da Kayıp 65 Yaşındaki Adam Aranıyor - Son Dakika
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