Torbalı'da Tabancayla Açılan Ateşle Genç Hayatını Kaybetti
Torbalı'da Tabancayla Açılan Ateşle Genç Hayatını Kaybetti

Torbalı\'da Tabancayla Açılan Ateşle Genç Hayatını Kaybetti
09.03.2026 12:10
İzmir'in Torbalı ilçesinde, şüphelilerin peşinden koşan Mehmet Köstekçi tabancayla vuruldu.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde komşusundan döndüğünde evinden çıkan kişileri fark edip, peşlerine düşen Mehmet Köstekçi (24), tabanca ile açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Torbalı ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle komşusundan dönen inşaat ustası ve besici Mehmet Köstekçi (24), evinden tanımadığı kişilerin çıktığını görünce peşlerine düştü. Evinin yanındaki zeytinlik araziye doğru şüphelilerin peşinde koşan Mehmet Köstekçi, tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Şüpheliler kaçarken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köstekçi, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Köstekçi, kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

11:40
