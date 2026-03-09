Torbalı\'da Tabancayla Açılan Ateşle Genç Hayatını Kaybetti

Olay, gece saatlerinde Torbalı ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle komşusundan dönen inşaat ustası ve besici Mehmet Köstekçi (24), evinden tanımadığı kişilerin çıktığını görünce peşlerine düştü. Evinin yanındaki zeytinlik araziye doğru şüphelilerin peşinde koşan Mehmet Köstekçi, tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Şüpheliler kaçarken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köstekçi, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Köstekçi, kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
