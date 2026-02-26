Torbalı İftarında Ayrancılar'a Altyapı Müjdesi - Son Dakika
Torbalı İftarında Ayrancılar'a Altyapı Müjdesi

26.02.2026 10:21  Güncelleme: 11:12
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan ayı boyunca ilçelerde düzenlediği iftar programı, Torbalı'da devam etti, vatandaşlar, dualar eşliğinde oruçlarını açtı. Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, katılımcılara, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın müjdesini ileterek, önümüzdeki aylarda Ayrancılar’ın altyapısının yenilenmesi için çalışmalara başlanacağını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının bereketini ilçe ilçe düzenlediği iftar sofralarıyla büyütmeye devam ediyor. Torbalı Ayrancılar Kapalı Pazaryeri'ndeki iftara, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Neriman Balcı Türkeri, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, meclis üyeleri, muhtarlar ve binlerce Torbalılı katıldı.

İftar sofrasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi aşevinden 2 bin 500 kişilik sıcak yemek ikramı yapıldı. İlahi dinletisiyle başlayan iftar programında ezanın okunmasının ardından oruçlar açıldı.

"Gönlünüzü ve sofranızı açtınız"

Torbalılara bereketli bir iftar dileyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Neriman Balcı Türkeri, "Bu mübarek ramazan akşamında sofranızı ve gönlünüzü bize açtığınız için teşekkür ediyorum. Bu sofraların hazırlanmasına katkı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'a ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Övünç Demir, Başkan Tugay'ın müjdesini iletti

İftarda konuşan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, şunları söyledi:

"Yıllardır altyapı ve üstyapıyla ilgili sorun yaşadık. Sağ olsun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay, size bir müjde iletmemi istedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında Ayrancılar'ın altyapısıyla ilgili ciddi bir imalata başlıyor. Kendisi bu sorunu kökten çözeceğini iletti. Ben de sizlerin adına teşekkür ediyorum. Yollarımızın düzenlenmesi için havaların ısınması gerekiyor. Bütçe kısıtlamasına rağmen elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Torbalı'ya ne yapıyorsak Ayrancılar'a da aynı eşit hizmeti vereceğiz. Bu uzun bir maraton. Sonunda göreceksiniz, bütün konuştuklarımız gerçekleşecek."

İlçe ilçe iftar programı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin iftar sofrası 26 Şubat'ta Karşıyaka Volkan Vedat Akay Parkı'nda (Alaybey İZBAN yanı), 27 Şubat'ta Bornova Doğanlar Kapalı Pazaryeri'nde, 28 Şubat'ta Ödemiş Belediyesi Nikah ve Kongre Salonu'nda iftar sofraları kurulacak. Mart ayı programı ise 1 Mart'ta Çiğli Evka-2 Kapalı Pazaryeri'nde, 2 Mart'ta Balçova Teleferik Kapalı Pazaryeri ve Narlıdere Kapalı Pazaryeri'nde, 3 Mart'ta Güzelbahçe Belediye Düğün Salonu'nda sürecek. 4 Mart'ta Foça Yeni Foça Çok Amaçlı Spor Salonu'nda, 5 Mart'ta Kiraz Cem Yazan Kapalı Pazaryeri'nde, 6 Mart'ta Beydağ 2 Eylül Kurtuluş Parkı'nda, 7 Mart'ta Seferihisar Kapalı Pazaryeri'nde, 8 Mart'ta Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda, 9 Mart'ta Selçuk Açık Pazaryeri (Türkmen Pazar Alanı)'nda iftar verilecek. Program 10 Mart'ta Konak Kemeraltı Milli Kütüphane Caddesi'nde, 11 Mart'ta Kemalpaşa Rekreasyon Alanı'nda, 12 Mart'ta Kınık Cumhuriyet Meydanı'nda, 13 Mart'ta Dikili Atatürk Meydanı'nda, 14 Mart'ta Bergama Cumhuriyet Meydanı'nda, 15 Mart'ta Aliağa Demokrasi Meydanı'nda devam edecek. İftar sofraları 16 Mart'ta Karabağlar Vatan Kapalı Pazaryeri'nde, 17 Mart'ta Karaburun Mordoğan Merkez'de, 18 Mart'ta Çeşme Meydan'da ve 19 Mart'ta Urla Meydan'da kurulacak.

Kaynak: ANKA

