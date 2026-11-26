İzmir'in Torbalı ve Karabağlar ilçelerindeki uyuşturucu operasyonlarında 271 bin 750 sentetik ecza hap, 272 kilo 950 gram sentetik ecza ham maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir ve Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Torbalı ve Karabağlar ilçelerinde tespit edilen depo ve iş yerine baskın düzenledi.

Yapılan aramada 271 bin 750 sentetik ecza hap, 272 kilo 950 gram sentetik ecza ham maddesi, 376 bin 386 boş kapsül, hap basımında kullanılan 12 plaka ve hassas terazi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.