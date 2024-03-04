Kanada'da Filistin'i destekleyen göstericiye çivi tabancasıyla tehdit - Son Dakika
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Kanada'da Filistin'i destekleyen göstericiye çivi tabancasıyla tehdit

Toronto'nun kuzeyindeki Thornhill bölgesinde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, çivi tabancasıyla tehdit eden zanlı gözaltına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı ve kamu güvenliği açısından bir risk bulunmadığı belirtildi.

04.03.2024 09:43  Güncelleme: 09:46
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Kanada'nın Toronto kentinde Filistin'i destekleyen göstericiye çivi tabancasıyla tehditte bulunduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

York Bölge Polisi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Toronto'nun kuzeyindeki Thornhill bölgesinde yaklaşık 100 kişinin katıldığı Filistin'e destek gösterisi sırasında çivi tabancalı kişinin göstericilerden birini tehdit ettiği suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Soruşturmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, olay esnasında kimsenin yaralanmadığı ve kamu güvenliği açısından herhangi bir riskin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kanada'da Filistin'i destekleyen göstericiye çivi tabancasıyla tehdit - Son Dakika

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