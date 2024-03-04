Kanada'da Filistin'i destekleyen göstericiye çivi tabancasıyla tehdit

Kanada'nın Toronto kentinde Filistin'i destekleyen göstericiye çivi tabancasıyla tehditte bulunduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
York Bölge Polisi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Toronto'nun kuzeyindeki Thornhill bölgesinde yaklaşık 100 kişinin katıldığı Filistin'e destek gösterisi sırasında çivi tabancalı kişinin göstericilerden birini tehdit ettiği suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.
Soruşturmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, olay esnasında kimsenin yaralanmadığı ve kamu güvenliği açısından herhangi bir riskin bulunmadığı bildirildi.
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