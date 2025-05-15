Toronto\'da Gıda İçin Kamyon Çekme Yarışması

TORONTO, 15 Mayıs (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentinde çarşamba günü düzenlenen Second Harvest (İkinci Hasat) Kamyon Çekme Yarışması'nda 50'den fazla takım, fazla gıdaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla kıyasıya mücadele etti. Etkinlik, Kanada'nın en büyük gıda paylaşım ağlarından biri olan Second Harvest'a katkı sağlamak için düzenlendi.