Adana Büyükşehir Belediyesi, Toros Caddesi'nin Çehresini Değiştiriyor

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, Toros Caddesi'ni daha çağdaş ve yaşanabilir bir alan haline getirmek için çalışmalara başlıyor. Çalışmalar tamamlandığında caddede trafik Fuzuli Caddesi'nden Gazipaşa Bulvarı'na doğru tek yönlü olarak işleyecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Pandora Sokağı ve Gazipaşa Bulvarı'nın ardından Toros Caddesi'nde de daha çağdaş ve modern; yayalar, esnaf ve sürücüler için daha konforlu bir alan oluşturmak için harekete geçti.

Fen İşleri Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Toros Caddesi'nde tek yön trafik uygulamasına geçileceği duyuruldu. Toros Caddesi'nde trafik sıkışıklığını önlemek, yaya kullanımını rahatlatmak amaçlarıyla başlatılan çalışmada, kaldırım işgallerinin de önleneceğini belirtildi.

Toros Caddesi'ni bir cazibe merkezi haline getirmesi beklenen çalışmalar kapsamında özel gereksinimi olan vatandaşlar için "Engelsiz Toros Caddesi" oluşturulması planlanıyor. Bisiklet yolunun da bulunacağı yeni düzenleme ile daha yeşil, daha yaşanabilir, yaşayan bir cadde hedefleniyor.