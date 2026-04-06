Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın 2. Hizmet Yılı Değerlendirme Toplantısı Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın 2'nci Hizmet Yılı Değerlendirme Toplantısı, Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda yoğun katılım ve ilgiyle gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ve Talat Dinçer, CHP Toroslar İlçe Başkanı İzzettin Kırılmaz, DEM Parti Toroslar İlçe Eş Başkanı Fethi Çoban, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Bu toplantı, Toroslar Belediyesi tarihinde bir ilk olarak vatandaşların da davet edildiği şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışını ortaya koydu.

Başkan Yıldız, konuşmasında 31 Mart 2024 yerel seçimleriyle birlikte ilçede yeni bir dönemin başladığını vurgulayarak, iki yılda hem üstyapı hem de sosyal belediyecilik alanında önemli adımlar attıklarını belirtti. Temel belediyecilik hizmetlerine öncelik verdiklerini ifade eden Yıldız, merkez ve kırsal mahallelerin yollarını, sokaklarını, kaldırımlarını ve parklarını düzenlediklerini, aynı zamanda okuma salonları ve taziye evleri oluşturduklarını söyledi. Toroslar'ın barış, huzur, kardeşlik ve dayanışma içinde yaşanan bir kent olduğunu belirterek, bu yaşamın sürdürülebilmesi için son iki yılda önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Katılımcı bütçe ve eşit hizmet vurgusu yapan Başkan Yıldız, bütçeyi mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla birlikte şekillendirdiklerini, 2026 yılı için 3 milyar 810 milyon liralık bütçe oluşturduklarını ve 67 mahallenin tamamına eşit ve adil hizmet götürdüklerini açıkladı. Kentsel dönüşüm ve planlama çalışmaları kapsamında 20 bin dönümün üzerinde alanın yeniden planlandığını, yeni sanayi alanları, konut bölgeleri ve lojistik merkezlerle ilçenin ekonomik potansiyelinin artırılmasının hedeflendiğini söyledi. Ayrıca, iki yılda 29 bin 192 ton sıcak asfalt dökümü, 87 bin 152 metrekare asfalt yama, 151 bin 677 metrekare kilit parke döşemesi ve 63 bin 700 metrekare sathi asfalt çalışması yapıldığını belirtti. Park alanlarının genişletildiği, mevcut parkların yenilendiği ve yeni sosyal alanların oluşturulduğu da ifade edildi.

Toplantıda konuşan TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar Belediyesinin iki yılda önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini belirterek, Başkan Yıldız'ın somut projelerle hareket ettiğini ve ayrım yapmadan hizmet üreten bir yönetim anlayışı olduğunu vurguladı. Seçer, Yıldız'ın siyasi duruşu ve insanlara bakış açısıyla Toroslar'a değer kattığını ifade etti. Milletvekilleri Talat Dinçer ve Gülcan Kış da yaptıkları konuşmalarda Başkan Yıldız'ın hizmet anlayışını övdü. Dinçer, Yıldız'ın vatandaşla doğrudan iletişim kuran bir yönetim benimsediğini belirtirken, Kış ise Toroslar'daki değişimin bir anlayış değişimi olduğunu ve şeffaf belediyeciliğin devam edeceğini söyledi.