Toroslar Belediyesince kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü hizmete başladı.
Belediyenin açıklamasına göre, Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde açılan müdürlüğü ziyaret etti.
Birim müdürü Ayşe Bulat ile görüşen Yıldız, yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, kadın ve çocuk danışma birimleri de kuracaklarını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Toroslar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Hizmete Başladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?