Torpil Patlatan Zanlı Vurularak Yakalandı

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Bahçelievler'de, D-100 kara yolunda torpil patlatan ve kendisine müdahale etmek isteyen polislere bıçak çeken zanlı vurularak yakalandı.

D-100 kara yolu Şirinevler mevkisi Edirne istikametinde saat 11.30 sıralarında bariyerin yanına oturan kişi torpil patlatmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Torpil patlatan şüpheli, kendisine müdahale etmek isteyen polislere bıçak çekti.

Polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen zanlı, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şüphelinin çantasında yapılan aramada, çakmak tüpüne bağlı pürmüz, çok sayıda torpil, alüminyum folyoya sarılı türü belli olmayan materyal ve bıçak ele geçirildi.

Bölgede yaşanan trafik yoğunluğu, polisin olay yeri incelemesinin ardından normale döndü.

Öte yandan, saldırganın kara yolunda torpil patlattığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Terör örgütü üyeliğinden arandığı belirlendi

Polis yaptığı çalışmada, 47 yaşındaki E.C. adlı zanlı hakkında akıl hastalıkları hastanesinde gözlem altına alınması yönünde mahkeme kararı olduğu tespit edildi.

Ayrıca şüpheli E.C'nin, terör örgütü DEAŞ üyesi olmak suçundan da arandığı belirlendi.