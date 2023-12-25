 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tortum Şelalesi kış mevsiminde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tortum Şelalesi kış mevsiminde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

Tortum Şelalesi, Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen ziyaretçilerini kış mevsiminde de ağırlamaya devam ediyor. 21 metre genişlik ve 48 metre yüksekliğe sahip olan şelalede, buz tutan yürüyüş yollarında zorluk çeken vatandaşlar, doğa harikası manzara karşısında keyifli anlar yaşıyorlar. Samsun'dan gelen 30 kişilik bir grup ise şelaleyi gezip, muhteşem güzelliğini herkesin görmesini tavsiye etti.

Tortum Şelalesi kış mevsiminde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor
25.12.2023 - 20:05,
Abone Ol

Tortum şelalesi kış mevsiminde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

ERZURUM - Tortum Şelalesi kış mevsiminde de ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor.

21 metre genişlik ve 48 metre yüksekliğe sahip olan Tortum Şelalesi, Türkiye'nin bir çok bölgesinden gelen ziyaretçilerini kış mevsiminde ağırlıyor.

Buz tutan yürüyüş yollarında vatandaşlar yürümekte zorluk çekmelerine rağmen doğa harikası manzara karşısında keyifli anlar yaşıyorlar.

Samsun'dan 30 kişilik kafileyle şelaleli gezen vatandaşlar, "Muhteşem bir yer. Yaz mevsiminde de kış mevsiminde de ayrı bir güzelliğe sahip. Herkesin buraya gelmesini ve bu manzarayı görmesini isteriz" diye konuştular.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye, Doğa, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tortum Şelalesi kış mevsiminde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor - Son Dakika


19:34
Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
18:59
İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü
18:33
Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
18:20
İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti
17:51
ABD'de baş ağrısıyla hastaneye giden kadın uyuduğuna bin pişman oldu! Son 30 yılını hatırlamıyor ABD'de baş ağrısıyla hastaneye giden kadın uyuduğuna bin pişman oldu! Son 30 yılını hatırlamıyor
17:28
TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:23
ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti

Son Dakika
19:34 Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
18:59 İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü
18:33 Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
18:20 İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti
17:51 ABD'de baş ağrısıyla hastaneye giden kadın uyuduğuna bin pişman oldu! Son 30 yılını hatırlamıyor
17:28 TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:23 ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti
17:12 Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılan dönerci yine maske takmadı
16:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 21:16:40. #1.11#
SON DAKİKA: Tortum Şelalesi kış mevsiminde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement