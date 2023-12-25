Tortum şelalesi kış mevsiminde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

ERZURUM - Tortum Şelalesi kış mevsiminde de ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor.

21 metre genişlik ve 48 metre yüksekliğe sahip olan Tortum Şelalesi, Türkiye'nin bir çok bölgesinden gelen ziyaretçilerini kış mevsiminde ağırlıyor.

Buz tutan yürüyüş yollarında vatandaşlar yürümekte zorluk çekmelerine rağmen doğa harikası manzara karşısında keyifli anlar yaşıyorlar.

Samsun'dan 30 kişilik kafileyle şelaleli gezen vatandaşlar, "Muhteşem bir yer. Yaz mevsiminde de kış mevsiminde de ayrı bir güzelliğe sahip. Herkesin buraya gelmesini ve bu manzarayı görmesini isteriz" diye konuştular.