Torunları, damadi tarafından öldürülen dede konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Torunları, damadi tarafından öldürülen dede konuştu

İzmir'de 3 torunu, damadı Vesim Şimşek tarafından öldürülen, Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan işçi emeklisi, evli, 3 çocuk babası ve 6 torun sahibi Necati Akkaplan (57), olayla ilgili konuştu.

29.08.2024 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TORUNLARI, DAMADI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN DEDE KONUŞTU

ÇOCUKLAR 2 HAFTA ÖNCE BABALARINA GİTMİŞ

İzmir'de 3 torunu, damadı Vesim Şimşek tarafından öldürülen, Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan işçi emeklisi, evli, 3 çocuk babası ve 6 torun sahibi Necati Akkaplan (57), olayla ilgili konuştu. Kızı Naciye Şimşek'in şiddet gördüğünü ve bu nedenle eşine boşanma davası açtığını söyleyen Akkaplan, tek tesellilerinin olaydan yaralı kurtulan torunu Hiranur Şimşek olduğunu dile getirdi. Kızının damadına karşı önce 1 ay, ardından 27 Temmuz'da 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdığını ifade eden Akkaplan, "Çocuklar bizimle yaşıyordu. Vesim, özlediğini söyledi. 'Benim görmeye hakkım yok mu?' dedi. Ara ara babalarının yanına gitmelerine izin veriyorduk. Son olarak çocuklar 2 hafta önce babaların yanına gitti. Bunun yanında çocukların okulunu Manisa'ya naklettirdik. Bu nedenle çocukları Manisa'ya göndermesini istedik. Olaydan bir gün önce Vesim ile görüşmemizde 'Tamam, bugün göndereceğim' dedi. Çocuklara valizlerini hazırlatmışlar. Sabah olayı öğrendik. Aklımın ucundan geçmezdi. Böyle bir şey yapacağını düşünseydim, çocukları aldırırdım" dedi.

'NACİYE GELİRSE ONU ÖLDÜRECEĞİM DEMİŞ'

Damadının daha önce de defalarca kızı Naciye'yi ve torunlarını darbettiğini öne süren Akkaplan, "Olayın olduğu gün, yakınlarımız komşuları ile konuşmuş. Vesim, olaydan önce komşularına 'Naciye gelirse onu öldüreceğim' demiş. Belki de kızımın İzmir'e dönmesi için çocukları geri göndermedi. Onu da öldürmek niyetindeydiö diye konuştu.

Vesim Şimşek'in ölümüyle ilgili de konuşan Akkaplan, "Allah taksiratını affetsin. Öbür tarafta çocuklara hesabını versin" dedi.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Salihli, Manisa, Çocuk, İzmir, Aile İçi Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Torunları, damadi tarafından öldürülen dede konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:16 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
19:01 Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
16:49 Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi
14:07 Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin’e mi ait Adli Tıp noktayı koydu Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu
10:23 Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu
10:12 Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı sonrası daha skandal Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı; sonrası daha skandal
10:05 Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur’un soyadını kullanmasına dava açacak Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'un soyadını kullanmasına dava açacak
09:58 Yıldız Yatak konkordato ilan etti, fabrika çalışanları endişeli Yıldız Yatak konkordato ilan etti, fabrika çalışanları endişeli
09:56 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarının beklediği haberi verdi: Teklifimizi yaptık Acun Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarının beklediği haberi verdi: Teklifimizi yaptık
09:44 İstanbul Küçükçekmece’de Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 35 Yaralı İstanbul Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 35 Yaralı
09:40 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada İstanbul'da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 20:11:01. #1.11#
SON DAKİKA: Torunları, damadi tarafından öldürülen dede konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement